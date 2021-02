Společnost Schachermayer využívá řešení Fabasoft pro digitalizaci své smluvní a firemní dokumentace

LINEC, Rakousko--(BUSINESS WIRE)--Společnost Schachermayer využívá řešení Fabasoft Contracts pro digitalizaci své databáze smluv. Toto cloudové řešení nyní umožňuje také digitální správu IT licencí a další smluvní dokumentace.

Tato velkoobchodní společnost řešila problém archivace IT licencí a smluv, jejichž objem v posledních letech narostl do velkých rozměrů a potřebovala jednoduchý systém pro digitální správu všech licencí a smluv prostřednictvím jedné aplikace. Díky platformě Fabasoft Contracts má nyní společnost Schachermayer k dispozici vysoce bezpečný nástroj pro přípravu, správu a archivaci smluvní dokumentace. Díky automatickému upozorňování na konec platnosti licencí a díky automatickému monitorování smluvních podmínek a dob platnosti smluvních závazků je nyní spolehlivé sledování a archivace smluvní dokumentace hračkou. Speciální aplikace pro operační systémy iOS a Android navíc uživatelům umožňují práci se systémem na jakémkoli zařízení, včetně chytrého mobilního telefonu, tabletu nebo chytrých hodinek. Navíc, díky modernímu systému elektronického podepisování, který splňuje předpisy eIDAS mohou uživatelé smlouvy přímo v aplikaci právně závazným způsobem podepisovat, bez nutnosti jejich opětovného vkládání do systému.

"Díky intuitivním funkcím tohoto systému se nám podařilo všechny naše IT smlouvy a licence nahrát na platformu Fabasoft Contracts a provést jejich konsolidaci v rekordně krátkém čase. Nyní můžeme k důležitým smluvním informacím, jako jsou například doby platnosti licencí nebo smluv, přistupovat odkudkoli a nemusíme si vzájemně posílat e-maily, což přináší obrovskou úsporu času a nákladů," říká Andreas Obermüller, technický ředitel firmy Schachermayer.

"Naše spolupráce s firmou Schachermayer potvrzuje, že produkty společnosti Fabasoft představují ideální základnu pro rychlou digitalizaci projektů, bez nutnosti složitého nastavování, a to bez ohledu na průmyslový obor," říká Andreas Dangl, ředitel divize cloudových služeb ve firmě Fabasoft.

Stáhněte si případovou studii o tom, jak „digitalizace smluvní dokumentace umožnila společnosti Schachermayer optimalizovat firemní postupy“

O platformě Fabasoft Contracts

Fabasoft Contracts je platforma pro centralizovanou správu smluvní dokumentace v digitální podobě, která podporuje komplexní zpracování a archivaci papírových dokumentů po celou dobu jejich platnosti. Systém využívá speciální algoritmus pro identifikaci, klasifikaci a třídění různých typů smluv a podstatně tak snižuje nároky na manuální práci. Náhledová část této platformy navíc umožňuje prohlížení smluvní dokumentace a snadné vyhledávání jednotlivých smluvních práv a povinností.

O společnosti Schachermayer

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H. je rodinný podnik s pobočkami ve 13 evropských zemích. Firma Schachermayer je velkoobchodním výrobcem a dodavatelem produktů a služeb pro dřevařský, kovoobráběcí, průmyslový a obchodní sektor.

O společnosti Fabasoft

Fabasoft je přední evropskou softwarovou společností a poskytovatelem cloudových služeb pro přípravu, pořizování, správu a archivaci dokumentace v elektronické podobě. Špičkových služeb a zkušeností firmy Fabasoft ve svém oboru využívá již více než 30 let mnoho soukromých firem i veřejných organizací.