A Schachermayer digitalizálja a szerződéskezelést a Fabasoft segítségével

LINZ, Ausztria--(BUSINESS WIRE)--A Schachermayer szerződéses adatbázisaként a Fabasoft Contracts-ot használja korunk digitális igényeinek kielégítése érdekében. A felhőalapú megoldás támogatja a meglévő IT licencmegállapodások és az azokon alapuló szerződéses kötelezettségek folyamatvezérelt kezelését is.

A nagykereskedő azzal a kihívással találta szemben magát, hogy az IT szerződéseket tartalmazó és az évek során folyamatosan növekvő, rendkívül kaotikus irattárát egyetlen, átlátható alkalmazással kellene felváltania. Most a Fabasoft Contracts-nak köszönhetően a Schachermayer egy igen biztonságos, centralizált platformot használ a szerződések tervezetének elkészítésére és a szerződések kezelésére, illetve archiválására. Az automatizált esemény- és határidő emlékeztetők rendkívül egyszerűvé és megbízhatóvá teszik a szerződéses kötelezettségek és lejárati határidők figyelemmel kísérését. Az iOS és Android rendszereken használható dedikált alkalmazások lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy bárhol elvégezhessék munkájukat okostelefonjuk, táblagépük vagy okosórájuk segítségével. Továbbá a fejlett elektronikus aláírási funkciónak (amely megfelel az elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló eIDAS rendelet előírásainak) köszönhetően a felhasználók rendszerkiesések nélkül készíthetnek szerződéseket, melyeket jogilag kötelező erejű aláírással is elláthatnak.

„A rendszer intuitív funkcióinak használatával rendkívül rövid idő alatt feltöltöttük összes meglévő IT licencszerződésünket a Fabasoft Contracts platformra. Ennek eredményeként az olyan szerződéses adatokhoz, mint például a felmondási idő, most már a cégen belül bárhonnan hozzá lehet férni, és nem kell azokat e-mailben továbbítani. Ez hihetetlen idő- és költségmegtakarítást biztosít” – lelkesedett a Schachermayer technológiai vezetője, Andreas Obermüller.

„A Schachermayerrel való együttműködésünk is bizonyítja, hogy a Fabasoft termékek – függetlenül attól, hogy mely ágazatban kerülnek alkalmazásra – ideális alapul szolgálnak a digitalizálási projektek gyors lebonyolításához, anélkül, hogy hosszadalmas testreszabási folyamatot kellene végrehajtanunk” – erősítette meg Andreas Dangl, a Fabasoft Cloud Service (Felhőszolgáltatások) üzleti egységének vezetője.

Töltse le a „Schachermayer – Optimizing processes with digital contract management” (Folyamatoptimalizálás digitális szerződéskezeléssel) című esettanulmányt

Amit a Fabasoft Contracts-ról tudni kell…

A Fabasoft Contracts centralizált szerződéskezelést és a szerződéses adatokhoz való hatékony hozzáférést biztosít a szerződések teljes élettartama folyamán. A rendszer szabályalapú megközelítést alkalmaz a különféle típusú szerződések azonosítására, kategorizálására és besorolására, melynek köszönhetően jelentős mértékben csökken a kézzel végzendő feladatok száma. Az irányítást biztosító műszerfal (dashboard) konszolidált képet ad a szerződésekkel kapcsolatos tartalmakról és a kapcsolódó jogokról és kötelezettségekről.

Amit a Schachermayerről tudni kell…

A Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H. egy, a tulajdonosa által vezetett családi vállalkozás, amely 13 európai országban rendelkezik leányvállalatokkal. A fa- és fémfeldolgozó ágazat, a gyártóipar és a kereskedelmi szektor szereplőinek nagykereskedelmi partnereként a Schachermayer gyártási, készletkezelési és beszerzési szolgáltatásokkal támogatja ügyfeleit.

Amit a Fabasoftról tudni kell…

A Fabasoft Európa egyik vezető digitális dokumentumkezelési szoftvertermék- és felhőszolgáltató cége, amelynek tevékenységi köre kiterjed az elektronikusdokumentum, -folyamat és rekordkezelésre is. A több mint három évtizedes fennállása alatt szerzett tapasztalatai alapján mindenkor magas minőségi színvonalú termékeket és szolgáltatásokat nyújtó Fabasoftot számos neves magánvállalat és állami szervezet választotta megbízható partnereként.