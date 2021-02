CGTN: Primeira-dama da China, Peng Liyuan, escreve carta para estudantes alemães

CGTN: China’s First Lady Peng Liyuan Writes Letter to German Students

PEQUIM--(BUSINESS WIRE)--Peng Liyuan, esposa do presidente chinês Xi Jinping, escreveu uma carta na última terça-feira (9) para alunos e professores de Burggymnasium, uma escola pública em Essen (Alemanha), encorajando-os a fazer uma nova contribuição para fortalecer a amizade entre os povos da China e Alemanha.

Na carta, Peng escreveu que assistiu cuidadosamente ao vídeo gravado de quatro alunos do coro chinês da escola cantando a canção chinesa intitulada “Depois da Pandemia” e sentiu os bons votos expressados pelos estudantes no apoio às pessoas de todos os países a fim de superar a COVID-19.

Ela lembrou que há um ano os alunos da escola gravaram a música chinesa “Que o mundo se encha de amor” para apoiar a China no combate à pandemia, transmitindo sua amizade ao povo chinês. A pandemia persiste com força e ela disse que se preocupa com a saúde deles e espera que eles e seus familiares estejam bem protegidos.

Peng enfatizou que o inverno está terminando e a primavera está chegando, e se as pessoas de todos os países derem as mãos, a pandemia será derrotada.

Ela também convidou os alunos e professores a visitarem novamente a China para intercâmbio e estudo após a pandemia e os convidou a contribuir para o fortalecimento da amizade entre os povos da China e da Alemanha, especialmente os jovens.

Burggymnasium é uma das 12 escolas públicas alemãs mais antigas. Ela estabeleceu o curso de chinês em 1994 e organizou várias visitas de alunos e professores à China para intercâmbio e estudo nos últimos anos.

Em março de 2014, quando Peng acompanhou Xi Jinping em uma visita de estado à Alemanha, ela visitou a escola e assistiu a uma aula de chinês. Em outubro de 2016, Peng recebeu os alunos e professores da escola em Pequim que estavam em uma viagem de estudos na China.

