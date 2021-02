SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--IDEMIA, de wereldleider in Augmented Identity, heeft een zakelijk partnerschap getekend met Fintech Australia, een handelsvereniging die de groei van het Fintech-ecosysteem van het land wil stimuleren.

Als wereldleider in de uitgifte van betaalkaarten, betalingsoplossingen, beveiliging en identiteitsbeheertechnologieën, zal IDEMIA putten uit zijn beste R&D en ervaring om belangrijke ondersteuning te bieden voor de evenementen, prijzen en gemeenschapsactiviteiten van Fintech Australia.

Rebecca Schot-Guppy, General Manager van Fintech Australia zei: “We verwelkomen IDEMIA in ons partnerschapsprogramma en kijken ernaar uit om het bedrijf verder te integreren met de Australische Fintech-gemeenschap. Fintech Australia heeft het afgelopen jaar een groot aantal grote zakelijke partners ondertekend, en daarom is onze samenwerking met IDEMIA essentieel voor de groei van ons ecosysteem en het aangaan van samenwerkingsverbanden die Fintech-bedrijven zullen helpen hun groei op te voeren.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.