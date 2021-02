Sigfox collabore avec Google Cloud pour accélérer sa stratégie mondiale dans l’IoT

PARIS & SUNNYVALE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Google Cloud et Sigfox annoncent aujourd'hui que ce dernier, initiateur du réseau 0G et premier fournisseur mondial de solution de connectivité dédiée à l’Internet des objets (IoT), vient de s’associer à Google Cloud, pour faire évoluer son infrastructure cloud et étendre son portefeuille de services IoT. Ce partenariat aidera Sigfox à atteindre plus rapidement ses objectifs en termes de "Massive IoT", lui permettant de traiter chaque mois des milliards de messages provenant d'objets connectés à Internet en utilisant les données stockées dans le cloud.

Sigfox est le premier fournisseur mondial de services LPWAN dédiés à la connexion à Internet d’objets IoT simples, peu énergivores et peu coûteux. Déjà déployé dans 72 pays et couvrant plus de 1,3 milliard de personnes, le réseau 0G de Sigfox fait l’objet de nombreux cas d’usages relatifs à l’IoT, allant du suivi de conteneurs d'expédition à la surveillance de bouches d'incendie, en passant par la sécurisation de bâtiments ou encore la gestion de l’irrigation de champs pour les agriculteurs. En raison de l'explosion, depuis quelques années, du nombre d'appareils connectés à Internet, Sigfox traite désormais des milliards de messages chaque mois (+ 145 % en 2020) provenant des millions d'objets connectés à son réseau. La société avait donc besoin d'une solution plus évolutive, dans une approche long termiste.

Google Cloud a été choisi comme pilier informatique du réseau 0G de Sigfox pour apporter une plus grande envergure, une fiabilité accrue ainsi qu'une conformité et une sécurité de premier ordre à la plate-forme de Sigfox. Google Cloud va également favoriser des améliorations plus rapides de la connectivité, de la géolocalisation et d'autres services à valeur ajoutée de Sigfox afin d'offrir des solutions IoT très faiblement énergivores et à très faible coût.

Le virage de Sigfox vers le cloud va transformer de nombreuses applications à travers le large spectre de secteurs dans lesquels l’entreprise opère, notamment la chaîne d'approvisionnement et la logistique, l'automobile, les services postaux et les services publiques. C’est notamment le cas de la solution Sigfox qui permet de suivre les composants automobiles lors de leur trajet entre les usines d'assemblage et les fournisseurs grâce à des conteneurs équipés de capteurs, ou encore des solutions Sigfox pour les services publiques qui numérisent la collecte de données des compteurs de gaz, des unités de contrôle de réseau (NCU) et autres dispositifs intelligents. Les compagnies de transport maritime équipent également leurs chariots ou leurs conteneurs de capteurs intelligents connectés au réseau Sigfox pour obtenir des informations précises sur leur emplacement, leur mouvement et leur condition. Tous ces dispositifs seront désormais compatibles avec le cloud computing, permettant ainsi de gérer de manière évolutive et transparente la croissance exponentielle des données.

"Nous avons choisi Google Cloud car nous avons en commun l’envie de conduire la transformation numérique par le biais d’une innovation utile, fiable et durable", a déclaré Franck Siegel, directeur général adjoint de Sigfox. "Avec ce partenariat, la technologie Google Cloud nous soutient dans notre stratégie pour devenir le leader mondial des solutions de suivi et de gestion des actifs très peu énergivores et à très faible coût".

"Google Cloud est fier de soutenir Sigfox et d'offrir à un leader de l'IoT davantage de fiabilité et de flexibilité à un moment où l'entreprise franchit de nouvelles étapes de son développement", a déclaré Samuel Bonamigo, vice-président pour la zone EMEA Sud chez Google Cloud. "L'utilisation de la technologie Google Cloud par Sigfox illustre parfaitement la manière dont nous aidons les entreprises innovantes à se développer, à prospérer et à mieux servir leurs clients".

