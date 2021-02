Schachermayer cyfryzuje zarządzanie umowami współpracując z Fabasoft

LINZ, Austria--(BUSINESS WIRE)--Schachermayer polega na platformie Fabasoft Contracts, stanowiącej bazę danych dotyczących umów, dostosowaną do dzisiejszych cyfrowych realiów. To rozwiązanie oparte na technologii chmury wspiera zarządzanie procesowe na potrzeby obowiązujących umów licencyjnych w zakresie IT i zobowiązań umownych w nich zawartych.

Przedsiębiorstwo reprezentujące handel hurtowy stanęło przed wyzwaniem wymiany wysoce nieodpowiedniego systemu rejestrowania umów w zakresie IT, który rozrastał się stopniowo przez wiele lat, na jedną przejrzystą aplikację. Teraz, dzięki Fabasoft Contracts, Schachermayer stosuje scentralizowaną platformę służącą do sporządzania i archiwizowania umów oraz do zarządzania tymi umowami. Zautomatyzowane powiadomienia o wydarzeniach i upływie terminów sprawiają, że monitorowanie okresów obowiązywania i wypowiedzenia umów jest łatwe i niezawodne. Specjalne aplikacje na systemy iOS i Android pozwalają użytkownikom na pracę w dowolnym miejscu za pomocą smartfonów, tabletów lub smartwatchy. Ponadto funkcja zaawansowanego podpisu elektronicznego (zgodna z przepisami Rozporządzenia eIDAS) pozwala użytkownikom na sporządzanie umów bez naruszania ciągłości systemu i podpisywanie ich w prawnie wiążący sposób.

„Dzięki intuicyjnym funkcjom systemu, zgromadziliśmy wszystkie umowy licencyjne w zakresie IT na platformie Fabasoft Contracts w niezwykle krótkim czasie. W rezultacie dane zawarte w umowach, jak okresy wypowiedzenia, są dostępne z każdego miejsca w firmie i nie muszą być przesyłane drogą mailową. Oznacza to ogromne oszczędności czasu i kosztów” - podkreślił z entuzjazmem Andreas Obermüller, dyrektor techniczny Schachermayer.

„Nasza współpraca z Schachermayer jest dowodem na to, że produkty Fabasoft są idealną podstawą do szybkiego realizowania projektów cyfryzacji, bez konieczności drobiazgowego dostosowywania do indywidualnych potrzeb - nie ważne z jaką branżą mamy do czynienia” - potwierdził Andreas Dangl, dyrektor oddziału ds. usług opartych na technologii chmury w Fabasoft.

Pobierz informacje na temat zrealizowanego projektu: ”Schachermayer - Optymalizacja procesów z zastosowaniem cyfrowego zarządzania umowami”

Fabsoft Contracts

Platforma Fabsoft Cotnracts wspiera scentralizowane zarządzanie umowami i wydajną obsługę umów przez cały okres ich obowiązywania. System wykorzystuje podejście oparte na regułach do identyfikacji, kategoryzowania i klasyfikacji różnych rodzajów umów. Skutkuje to znacznym ograniczeniem nakładu pracy manualnej. Pulpity nawigacyjne zapewniają spójny wgląd w treści związane z umowami i odpowiadające im prawa i zobowiązania.

Schachermayer

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H. jest zarządzaną przez właścicieli spółką rodzinną z filiami w 13 krajach Europy. Jako partner w zakresie handlu hurtowego w sektorach obróbki drewna i metali, przemysłu i handlu, Schachermayer wspiera swoich partnerów, świadcząc usługi obejmujące produkcję, zarządzanie zapasami i zaopatrzenie.

Fabasoft

Fabasoft należy do wiodących europejskich dostawców oprogramowania i usług opartych na technologii chmury, służących do cyfrowego zarządzania dokumentacją, jak również do zarządzania dokumentami, procesami i rejestrami. Od ponad trzydziestu lat, liczne duże prywatne przedsiębiorstwa i podmioty sektora publicznego pokładają zaufanie w jakości i długoletnim doświadczeniu Fabasoft.

