Detector di Kube per ClaimCenter ora disponibile nel Marketplace di Guidewire

MONZA, Italia, e LONDRA, Regno Unito--(BUSINESS WIRE)--Kube Partners (Kube), una società internazionale di consulenza e applicazioni software che si focalizza sui settori assicurativo e bancario, e Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), la piattaforma su cui assicuratori del ramo danni fanno affidamento per coinvolgere i propri clienti, innovare e crescere in maniera profittevole, hanno annunciato oggi che Detector, la soluzione di Kube Partners per il rilevamento delle frodi ha completato con successo il processo di validazione Ready for Guidewire ed è disponibile per il download da parte dei clienti Guidewire nel Guidewire Marketplace.

Le frodi assicurative sono un problema prevalente per le compagnie d’assicurazione di tutto il mondo. Secondo l'Association of British Insurers, nel Regno Unito, nel 2018, le frodi assicurative correlate ai sinistri sono state valutate 1,2 miliardi di sterline, e le compagnie d’assicurazione hanno rilevato 98.000 sinistri fraudolenti. Sono state scoperte 1.300 truffe assicurative ogni giorno, ciascuna del valore medio di 12.000 sterline. Per aiutare le compagnie d’assicurazione a contrastare queste diffuse frodi, Kube ha collaborato a stretto contatto con esperti investigatori di frodi per diversi anni, così da realizzare Detector, una piattaforma per l'individuazione e la gestione end-to-end delle frodi assicurative.

Detector lavora per rilevare le frodi individuando i sinistri rischiosi e identificando le connessioni eventualmente trascurate con controlli manuali. Analizza centinaia di criteri diversi per produrre un punteggio di frode, tra cui analisi dello storico delle frodi e tendenze emergenti, rete delle parti coinvolte e autenticità dei documenti e delle foto. Questo punteggio, insieme a un riepilogo facilmente accessibile, può essere impiegato dalle compagnie d’assicurazione per identificare i sinistri per cui sussiste una maggiore probabilità di frode, migliorando l'efficienza investigativa e accelerando il processo di liquidazione dei sinistri reali.

Col componente aggiuntivo Detector di Kube per ClaimCenter, gli assicuratori possono:

Accedere senza soluzione di continuità a un punteggio per le frodi di Detector per i sinistri e a un'analisi approfondita e ricca di contenuti all'interno di ClaimCenter;

Risparmiare tempo e risorse, riducendo i falsi positivi e consentendo ai periti e agli specialisti dell’antifrode di concentrare i loro sforzi sui sinistri più sospetti e complessi; e

Automatizzare la valutazione dei sinistri e il flusso di lavoro per le indagini, selezionando gli eventi nel corso dei sinistri al fine di avviare il processo di valutazione e innescando azioni specifiche per ClaimCenter in base al punteggio ottenuto.

"Contrastare le frodi è la mission principale di Kube Partners", ha affermato Andrea Guerra, founder and chief executive officer, Kube Partners. "Ci sforziamo di avere un impatto sulla società nel suo complesso, sostenendo la lotta per il bene superiore". La sinergia tra Guidewire e Kube Partners servirà a rafforzare questa lotta a livello globale".

"Ci congratuliamo con Kube per il rilascio della rispettiva integrazione, ora disponibile nel Marketplace di Guidewire", ha dichiarato Neil Betteridge, vice presidente, strategia, Guidewire Software. "Le frodi non rilevate prosciugano il capitale, il tempo e le risorse delle compagnie d’assicurazione. Siamo lieti di offrire ai nostri clienti comuni l'accesso all'integrazione Detector di Kube, che possono sfruttare per combattere le frodi e aumentare l'efficienza delle indagini e dei processi decisionali".

Kube Partners

Kube Partners Italy è una società internazionale di consulenza e applicazioni software che si focalizza sui settori assicurativo e bancario e che offre soluzioni per frodi, servizi di business intelligence e supporto operativo. Detector è un grande successo sul sofisticato mercato italiano ed è attivo presso 13 società, di cui 5 sono nella top 15. Nel 2018, Detector ha esaminato 5 milioni di sinistri, dando un punteggio a 200.000 sinistri al giorno. Kube sta crescendo a livello internazionale, aprendo filiali in diversi Paesi.

Forrester Research ha incluso Kube in "The Forrester Tech Tide: Digital Claims Management, 4T 2019."

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.kubepartners.com

Ecosistema Guidewire PartnerConnect e Ready for Guidewire

I Solution Partner di Guidewire PartnerConnect forniscono soluzioni software, tecnologiche e per i dati, oltre che servizi di supporto assicurativo. I nostri partner Solution contribuiscono a promuovere il valore aziendale e l'innovazione per le compagnie d’assicurazione, sviluppando e fornendo integrazioni, estensioni, app e altre soluzioni complementari per i prodotti Guidewire. Tutte le nostre soluzioni per i partner Ready for Guidewire sono convalidate per la sicurezza, la qualità e la compatibilità con Guidewire e possono essere reperite sul Guidewire Marketplace.

Per ulteriori informazioni su Guidewire PartnerConnect, visitare il sito http://www.guidewire.com/partners.

Guidewire Software

Guidewire è la piattaforma su cui le compagnie d'assicurazione del ramo danni (P&C) fanno affidamento per coinvolgere, innovare e crescere in modo efficiente. Combiniamo digitale, core, analitica e IA al fine di fornire la nostra piattaforma sotto forma di servizio cloud. Più di 400 compagnie d’assicurazione, dalle new venture a quelle più grandi e complesse al mondo, si avvalgono di Guidewire.

Come partner dei nostri clienti, evolviamo continuamente per consentire il successo di quest’ultimi. Siamo orgogliosi del nostro track record per le implementazioni senza precedenti, con più di 1.000 progetti di successo, supportati dal team di ricerca e sviluppo ed ecosistema di partner di settore più grande in assoluto. Il nostro marketplace fornisce centinaia di applicazioni che accelerano integrazione, localizzazione, e innovazione.

Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito www.guidewire.com e seguiteci su twitter: @Guidewire_PandC.

