Syniverse e Minu Lançam SMS Verificado no Brasil

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--A Syniverse, a empresa mais conectada do mundo, lançou, junto com a Minu, antes chamada Minutrade, seu primeiro projeto de serviço de mensagens curtas (SMS) verificado no Brasil. A colaboração entre as duas empresas permitirá à Minu enviar mensagens SMS com uma camada adicional de verificação, o que dá a seus clientes mais confiança na interação com sua marca por meio de Mensagens de texto do Google.

As empresas usam mensagens SMS para compartilhar informações úteis com seus consumidores. Detalhes importantes, como redefinição de senhas, confirmação de criação de conta ou confirmação de compromissos, são comumente enviados por SMS para clientes e funcionários. No entanto, como essas comunicações costumam ser feitas de números aleatórios ou desconhecidos, pode ser difícil confiar na fonte. Alguns podem até vir de fraudadores que fingem ser instituições em que os consumidores confiam para solicitar informações privadas ou enviar links para sites maliciosos.

Como parte da Syniverse CPaaS Concierge, o SMS verificado pelo Google é uma forma de os clientes confirmarem a identidade da empresa. O recurso funciona verificando, por mensagem, se o conteúdo foi conferido pelo Google. Quando uma mensagem é verificada, o destinatário pode ver o nome e o logotipo da empresa, bem como um crachá de verificação. Essa inovação, uma evolução necessária do SMS, foi projetada para tornar as mensagens mais seguras e confiáveis, permitindo que as empresas aprimorem as conversas com os usuários, construam confiança e evitem fraudes.

O SMS verificado pelo Google resolve um problema, aumentando a confiança do usuário e a validade da mensagem enviada, pois é proveniente de um ID de remetente verificável e possui informações de marca visíveis, além de visualização automática do link. As empresas também recebem a confirmação de que a mensagem foi entregue aos dispositivos dos clientes, resultando em maior visibilidade às campanhas de marketing.

O SMS verificado pelo Google está atualmente disponível no Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, França, Espanha, Filipinas, Índia, Brasil, Itália e México.

Citações de Apoio

Pablo Mlikota, Presidente, Américas, Syniverse

“O SMS verificado pelo Google é um componente fundamental de nossa solução Syniverse CPaaS e permite que as empresas aprofundem seu relacionamento com seus clientes, que passam a confiar mais nas marcas com as quais interagem, o que cria fidelidade. Além disso, esses mesmos relacionamentos estabelecem a base para as empresas produzirem novos fluxos de receita, com mensagens projetadas para aumentar o engajamento e as conversões de suas campanhas de marketing. Agradecemos a oportunidade de trabalhar com a Minu e resolver um desafio de negócios que eles vão superar com nossa solução Syniverse CPaaS Concierge.”

Luis Bruno, Diretor de Marketing da Minu

“A implementação do SMS Verificado é uma nova possibilidade de proporcionar aos nossos consumidores uma melhor experiência nos nossos serviços, através do mais amplo canal de comunicação do nosso país. A camada de segurança que esta solução Syniverse oferece ao SMS aumenta a possibilidade de engajamento com nossos consumidores, resgatando a confiança em um canal que historicamente tem sofrido com o uso indevido de malfeitores.”

Sobre a Syniverse

A Syniverse é a empresa mais conectada do mundo, revolucionando a forma como as empresas se conectam, engajam e trocam informações com seus clientes. Por décadas, fornecemos softwares e serviços inovadores que transformam as experiências móveis e impulsionam o planeta. Nossa rede global segura alcança quase todas as pessoas e dispositivos na Terra. Nossa plataforma de comunicação é reconhecida no setor como a melhor de seu tipo. E a cada ano, processamos mais de US $ 35 bilhões em transações, revolucionando a forma como bens e serviços são trocados. É por isso que as marcas mais reconhecidas - quase todos os provedores de comunicações móveis, os maiores bancos globais, as maiores empresas de tecnologia do mundo e milhares mais - confiam em nós para moldar seu futuro.

Sobre Minu

A Minu é uma empresa martech que usa tecnologia e conhecimento do comportamento humano para promover o florescimento de relacionamentos e valor de pessoas e marcas. Com mais de 13 anos de experiência, a Minu já impactou mais de 40 milhões de consumidores por meio de suas ações de engajamento, e entrega mais de US $ 8 milhões em recompensas mensais. O portfólio de serviços da Minu inclui soluções customizadas e plataformas próprias para empresas de diversos portes e pequenos empreendedores, permitindo a criação e gestão de campanhas de marketing sem a necessidade de equipes técnicas, porém, com a disponibilidade de mais de 100 parceiros e 700 ofertas em seu catálogo de recompensas.