IDEMIA anuncia parceria corporativa com Fintech Australia

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--IDEMIA, líder mundial em identidade aumentada, assinou uma parceria corporativa com Fintech Australia, uma associação comercial que procura promover o crescimento do ecossistema fintech do país.

Como líder global em emissão de cartões de pagamento, soluções de pagamento, tecnologias de segurança e gerenciamento de identidade, IDEMIA se baseará em sua melhor P&D e experiência a serviço dos eventos, prêmios e atividades comunitárias da Fintech Australia.

Rebecca Schot-Guppy, diretora geral da Fintech Australia, disse: “Estamos muito felizes em receber a IDEMIA em nosso programa de parceria e esperamos integrar ainda mais a empresa com a comunidade australiana do setor fintech. A Fintech Australia assinou uma miríade de importantes parcerias corporativas no ano passado, e esta colaboração com a IDEMIA é, portanto, essencial para desenvolver nosso ecossistema e criar vínculos que permitirão às empresas fintechs acelerar seu crescimento”.

Como líder mundial em inovação fintech, IDEMIA está investindo no futuro dos pagamentos com soluções proprietárias tais como Greenpay Sustainable Payments (que buscam uma mudança no paradigma ambiental da comunidade de pagamentos) e o Fintech Accelerator Card Program (Programa de cartões aceleradoes fintech) (que apoiam fintechs e novos bancos através de um programa que vai desde a adesão do cliente até a emissão do cartão). Na Austrália, a IDEMIA recebeu o prêmio "Innovation Partner of the Year” em 2018 da Westpac, o principal fornecedor australiano de serviços financeiros de ponto de venda para consumidores e empresas.

IDEMIA oferece uma gama completa de soluções e serviços inovadores de pagamento, com foco na conveniência, flexibilidade e, acima de tudo, na segurança. Tais bens e serviços incluem cartões ecológicos (Greenpay), cartões de metal, soluções digitais conectadas (código PIN digital e encartes digitai), e IDEMIA Connect (que enriquece a experiência do cliente ao ativar um cartão bancário simplesmente tocando-o no telefone).

Ben Scott, vice-presidente de instituições financeiras da IDEMIA Australasia, declarou: “Graças à nossa gama de serviços, à presença global e à experiência em soluções de pagamento, estamos posicionados de forma ideal para apoiar as rápidas mudanças nas tendências de pagamento e ajudar as Fintechs a atingir seus objetivos. Estamos encantados com esta parceria com a Fintech Australia, especialmente porque o setor fintech impulsionará a inovação contínua e a utilização dos serviços digitais. Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com outras empresas fintech na Austrália para entender melhor como nossas tecnologias podem não apenas enriquecer seus serviços, mas também ser transferidas para outros setores”.

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade , confiança e transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde a segurança for importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT. Com quase 15.000 funcionários em todo o mundo, a IDEMIA atende clientes em 180 países.

Sobre a Fintech Australia

A Fintech Australia é uma associação dirigida por membros que tem como objetivo construir um ecossistema que permita às fintechs australianas avançar a economia e a cultura do mundo. Estamos aqui para construir uma comunidade forte e criar vínculos ao mesmo tempo em que apoiamos a inovação e a regulamentação desejada por nossos membros. A Fintech Australia está firmemente posicionada como a voz da comunidade fintech australiana.

