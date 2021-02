IDEMIA annuncia la sigla di un partenariato aziendale con Fintech Australia

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--IDEMIA, il leader globale nel settore dell’identità aumentata, ha stretto un partenariato aziendale con Fintech Australia, un’associazione di categoria che opera per dare impulso alla crescita dell’ecosistema tecnofinanziario del paese.

Dalla sua posizione di primo piano nel mondo nello sviluppo di tecnologie per la gestione dell’identità e della sicurezza, di soluzioni per i pagamenti e nell’emissione di carte di pagamento, IDEMIA si avvarrà della sua lunga esperienza e delle capacità di R&S avanzate per assicurare un supporto chiave alle attività sociali di Fintech Australia, ai riconoscimenti che questa associazione offre e agli eventi che organizza.

Rebecca Schot-Guppy, Direttrice generale di Fintech Australia, ha così commentato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a IDEMIA nel nostro programma di partenariato e contiamo di integrare ulteriormente l’azienda con la comunità australiana delle tecnofinanza. L’anno scorso abbiamo stretto accordi con una miriade di importanti partner aziendali e quindi la nostra cooperazione con IDEMIA è essenziale per la crescita del nostro ecosistema e la creazione di rapporti di collaborazione che contribuiscano alla crescita delle aziende tecnofinanziarie”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.