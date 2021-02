Velodyne Lidar assina contrato de vendas de cinco anos com a ThorDrive

ThorDrive chose Velodyne Lidar’s Ultra Puck™ for its cargo transit vans because the sensor’s patented 3D surround view technology provides real-time object detection needed for safe, efficient navigation and dependable operation. (Photo: ThorDrive)

ThorDrive is using Velodyne’s lidar sensors to power its cargo and baggage ground support tractors in a groundbreaking autonomous vehicle program at the Cincinnati / Northern Kentucky International Airport. (Video: ThorDrive)

By utilizing ThorDrive’s vehicles, equipped with Velodyne Lidar’s Ultra Puck™ sensors, airlines are able to autonomously transport baggage and cargo to and from planes and throughout facilities at any time, day or night. (Photo: ThorDrive)

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunciou hoje um contrato de vendas de cinco anos para fornecer sensores Ultra Puck™ à ThorDrive, uma empresa de tecnologia autônoma. A ThorDrive está utilizando os sensores lidar da Velodyne para alimentar seus tratores de suporte terrestre de carga e bagagem em um programa inovador de veículos autônomos (VA) no Aeroporto Internacional de Cincinnati/Northern Kentucky (CVG).

Equipados com vários sensores Ultra Puck da Velodyne, os VAs da ThorDrive foram desenvolvidos em situações reais de ambientes complexos e críticos para a segurança nos portões do CVG. Sua prova de conceito busca aumentar a segurança dos aeroportos e a eficiência da carga, com unidades a serem vendidas até o final de 2021. O sétimo maior aeroporto de carga da América do Norte, o CVG movimentou em 2019 mais de 1,2 milhão de toneladas de carga e bagagem para mais de 9,1 milhões de passageiros. Ao utilizarem a solução da ThorDrive, as companhias aéreas são capazes de transportar bagagem e carga de forma autônoma de/para os aviões e em todas as instalações a qualquer hora do dia ou da noite. O trânsito seguro e eficaz de materiais é fundamental para que as companhias aéreas realizem a proteção e o manuseio de mercadorias, e cumpram cronogramas de voo apertados.

A ThorDrive escolheu o Ultra Puck para suas vans de transporte de carga porque a tecnologia de visão circundante em 3D patenteada do sensor fornece a detecção de objetos em tempo real necessária para uma navegação segura e eficiente, e operação confiável. Equipado com as soluções lidar da Velodyne, o VAs da ThorDrive utilizam a infraestrutura existente e podem operar em condições climáticas adversas como chuva, neve e gelo, dia e noite. A ThorDrive vem utilizando os sensores lidar da Velodyne para desenvolver sua tecnologia de condução autônoma desde 2010. A ThorDrive está planejando ampliar ainda mais suas soluções VA no mercado de equipamentos de suporte terrestre para aviação e também para aplicações industriais e de fabricação.

“Nossas parcerias de inovação se concentram na viabilidade e na escala de longo prazo”, comentou Brian Cobb, diretor de inovação do Aeroporto Internacional de Cincinnati/Northern Kentucky. “Esse contrato é um evento marcante para a capacidade da ThorDrive de se expandir com a tecnologia de sensor avançada da Velodyne.”

“A Velodyne é nossa parceira de confiança e longo prazo para fornecer sensores confiáveis ​​de alta qualidade a um preço acessível”, afirmou Edward Shelton, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da ThorDrive. “Nosso software é ajustado para as capacidades de última geração de seus sensores, avançando nossos esforços no fornecimento de soluções transformadoras para logística de companhias aéreas e futuras aplicações de nossa tecnologia autônoma. Ao trabalharmos com a Velodyne como líder do mercado, seremos capazes de realizar o futuro da movimentação de cargas, equipamentos e materiais.”

“Estamos entusiasmados por trabalhar com a ThorDrive enquanto eles oferecem programas pioneiros de trânsito de carga VA a aeroportos da América do Norte e do mundo todo, aumentando a segurança e a eficiência”, declarou Laura Wrisley, vice-presidente de vendas da Velodyne Lidar para a América do Norte. “Eles estão na vanguarda da inovação para entrega e logística, e temos orgulho de trabalhar com eles ao longo dessa jornada. Os VAs da ThorDrive mostram que os sensores lidar da Velodyne proporcionam o alcance e o campo de visão necessários para obter visibilidade em ambientes complexos para detectar e evitar obstáculos para o transporte logístico seguro.”

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção dos sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne é a primeira empresa de capital aberto dedicada exclusivamente à tecnologia lidar e é mundialmente conhecida por seu amplo portfólio de avançadas tecnologias lidar. As revolucionárias soluções de sensores e softwares da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades dos mais diversos setores, entre eles, veículos autônomos, sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, veículos aéreos não tripulados (VANT), cidades inteligentes e segurança. Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos. Para mais informações, acesse www.velodynelidar.com.

Sobre a ThorDrive

A ThorDrive é uma desenvolvedora full-stack de tecnologia de direção autônoma para os mercados de aviação, industrial e automotivo de nível 1. Com operações na Coreia do Sul e sede em Cincinnati, estado norte-americano de Ohio, a ThorDrive desenvolve soluções autônomas para a movimentação segura e eficiente de materiais, cargas, bagagens e pessoas desde 2016. Por meio de parcerias com a indústria, o setor de fabricação e clientes, o foco principal da ThorDrive é proliferar suas soluções autônomas nos mais diferentes setores e com clientes orientados a desenvolver e implementar tecnologias que aumentem a segurança, mantendo uma vantagem competitiva. Acesse www.thordrive.ai para saber mais.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas”, segundo a definição atribuída pelas disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Tais declarações abrangem, entre outras, todas aquelas que não se refiram a fatos históricos e incluem, a título de exemplo, declarações a respeito dos mercados-alvo, novos produtos, esforços de desenvolvimento e concorrência da Velodyne. Quando empregados neste comunicado de imprensa, os termos “estimar”, “projetar”, “esperar”, “antecipar”, “prever”, “planejar”, “pretender”, “acreditar”, “buscar”, “pode”, “vai”, “é capaz”, “deve”, “futuro”, “proposta” e variações desses termos ou expressões similares (ou as versões negativas dos mesmos termos e expressões) buscam identificar declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas não representam garantias de desempenho, condições ou resultados futuros, e envolvem diversos riscos conhecidos e não conhecidos, pressuposições e outros importantes fatores, muitos deles fora do âmbito de controle da Velodyne e que podem fazer com que os resultados efetivos difiram substancialmente dos abordados pelas declarações prospectivas. São importantes fatores que podem afetar os resultados efetivos, entre outros, a capacidade da Velodyne de gerenciar o crescimento; a capacidade da Velodyne de executar seu plano de negócios; incertezas relacionadas com a capacidade dos clientes da Velodyne de comercializar seus produtos e a aceitação final desses produtos pelo mercado; o impacto incerto da pandemia de Covid-19 sobre os negócios da Velodyne e de seus clientes; incertezas relacionadas com as estimativas de tamanho dos mercados da Velodyne para seus produtos; incertezas quanto à regulamentação governamental e à adoção de lidar para segurança de pedestres, congestionamento de tráfego e aplicativos de cidade inteligente; a taxa e o grau de aceitação dos produtos da Velodyne pelo mercado; o sucesso de produtos e serviços concorrentes relacionados a tecnologia lidar e outros sensores que já existam ou venham a existir; a capacidade da Velodyne de identificar e integrar aquisições; incertezas relacionadas com litígio atual da Velodyne e potencial litígio que envolva a Velodyne, ou a validade ou a aplicabilidade da propriedade intelectual da Velodyne; e condições econômicas e de mercado gerais que afetem a demanda por produtos e serviços da Velodyne. A Velodyne não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas em função de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo, exceto no limite exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.