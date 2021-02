Velodyne Lidar signe un accord de vente d’une durée de cinq ans avec ThorDrive

ThorDrive chose Velodyne Lidar’s Ultra Puck™ for its cargo transit vans because the sensor’s patented 3D surround view technology provides real-time object detection needed for safe, efficient navigation and dependable operation. (Photo: ThorDrive)

By utilizing ThorDrive’s vehicles, equipped with Velodyne Lidar’s Ultra Puck™ sensors, airlines are able to autonomously transport baggage and cargo to and from planes and throughout facilities at any time, day or night. (Photo: ThorDrive)

ThorDrive is using Velodyne’s lidar sensors to power its cargo and baggage ground support tractors in a groundbreaking autonomous vehicle program at the Cincinnati / Northern Kentucky International Airport. (Video: ThorDrive)

ThorDrive is using Velodyne’s lidar sensors to power its cargo and baggage ground support tractors in a groundbreaking autonomous vehicle program at the Cincinnati / Northern Kentucky International Airport. (Video: ThorDrive)

SAN JOSÉ, Californie--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd’hui la signature d’un contrat de vente de cinq ans visant à fournir les capteurs Ultra Puck™ à ThorDrive, société de technologies autonomes. ThorDrive utilise les capteurs lidar de Velodyne pour alimenter ses tracteurs de support terrestre de fret et de bagage dans le cadre d’un programme de véhicules autonomes (VA) révolutionnaire, déployé dans l’aéroport international Cincinnati/Northern Kentucky (CVG).

Les VA ThorDrive, équipés de multiples capteurs Velodyne Ultra Puck, ont été développés dans des environnements complexes au sein desquels la sécurité est essentielle aux portes d’embarquement de CVG. Leur preuve de concept vise à faire progresser la sécurité et les efficiences du fret dans les aéroports, et plusieurs unités doivent être vendues d’ici fin 2021. En 2019, CVG, 7e plus grand aéroport de fret d’Amérique du Nord, a géré plus de 1,2 million de tonnes de fret et de bagages pour plus de 9,1 millions de passagers. En utilisant la solution de ThorDrive, les compagnies aériennes sont en mesure de transporter de manière autonome des bagages et du fret depuis et vers les avions, ainsi qu’au sein des installations, à tout moment, de jour comme de nuit. Le transport sécurisé et efficace de matériaux est indispensable pour les compagnies aériennes, qui doivent protéger et manipuler des produits tout en respectant des horaires de vol serrés.

ThorDrive a choisi Ultra Puck pour ses camionnettes de transport de fret, parce que la technologie à vision panoramique 3D brevetée du capteur fournit une détection des objets en temps réel, laquelle est nécessaire pour assurer une navigation sécurisée et efficace, ainsi qu’un fonctionnement fiable. Équipés des solutions lidar de Velodyne, les VA ThorDrive utilisent les infrastructures existantes, et peuvent fonctionner dans des conditions climatiques difficiles, notamment la pluie, la neige et la glace, de jour comme de nuit. ThorDrive recourt aux capteurs lidar de Velodyne dans le cadre du développement de ses technologies de conduite autonome depuis 2010. ThorDrive entend développer davantage ses solutions de VA sur le marché des équipements de support terrestre pour l’aviation, ainsi que pour les applications industrielles et de fabrication.

« Nos partenariats d’innovants se focalisent sur la viabilité et l’envergure à long terme », a déclaré Brian Cobb, directeur de l’innovation à l’aéroport international Cincinnati/Northern Kentucky. « Cet accord est un événement majeur pour la capacité de ThorDrive à se développer grâce aux technologies de détection avancée de Velodyne. »

« Velodyne est, depuis longtemps, notre partenaire de confiance pour délivrer des capteurs fiables de haute qualité à un niveau de prix abordable », a ajouté Edward Shelton, vice-président du développement commercial chez ThorDrive. « Notre logiciel s’adapte aux capacités de pointe de leurs capteurs, ce qui soutient nos efforts visant à fournir des solutions transformatives pour la logistique des compagnies aériennes, ainsi que les applications futures de notre technologie autonome. En collaborant avec Velodyne en tant que leader du secteur, nous serons en mesure de concrétiser l’avenir du transport de fret, des équipements et des matériaux. »

« Nous sommes ravis de travailler aux côtés de ThorDrive alors que la société délivre des programmes révolutionnaires de transport de fret en VA dans les aéroports d’Amérique du Nord et à travers le monde, tout en renforçant la sécurité et l’efficacité », a déclaré Laura Wrisley, vice-présidente des ventes en Amérique du Nord chez Velodyne Lidar. « La société s’inscrit à la tête de l’innovation dans les domaines de la livraison et de la logistique, et nous sommes fiers de les soutenir dans ce projet. Les VA ThorDrive prouvent que les capteurs lidar de Velodyne fournissent la portée et le champ de vision requis pour une meilleure visibilité dans des environnements complexes, ce qui permet de détecter et éviter les obstacles afin de garantir un transport logistique sécurisé. »

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne est la plus importante société de lidar, cotée en bourse, de type pure play, et elle est connue dans le monde entier pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

À propos de ThorDrive

ThorDrive est un développeur global de technologies de conduite autonome destinées aux marchés de l’aviation, de l’industrie et de l’automobile de niveau 1. Exerçant ses activités en Corée du Sud depuis son siège social de Cincinnati, dans l’Ohio, ThorDrive développe des solutions autonomes destinées au transport sécurisé et efficace de matériaux, de fret, de bagages et de personnes depuis 2016. Établissant des partenariats avec des acteurs et clients de l’industrie et de la fabrication, l’objectif principal de ThorDrive est de développer, avec ces secteurs et clients, leurs solutions autonomes, lesquelles visent à mettre au point et appliquer des technologies améliorant la sécurité, tout en conservant un avantage concurrentiel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.thordrive.ai.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ceci concernant, sans limitation, toutes déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, y compris, et sans limitation, toutes déclarations sur les marchés cibles de Velodyne, ses nouveaux produits, ses efforts de développement et ses concurrents. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots, tels que « estimer », « projeter », « s’attendre à », « anticiper », « prévoir », « planifier », « avoir l’intention de », « croire », « chercher à », « pouvoir », « futur », « proposer », l’emploi du futur et du conditionnel, ainsi que les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne, et susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, entre autres, la capacité de Velodyne à gérer la croissance, la capacité de Velodyne à exécuter son plan d’affaires, les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l’acceptation finale de ces produits par le marché, l’impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et sur celles de ses clients, les incertitudes liées aux estimations par Velodyne de la taille des marchés pour ses produits ; les incertitudes concernant les réglementations gouvernementales et l’adoption du lidar pour les applications de sécurité des piétons, d’embouteillages et de villes intelligentes ; le taux et le degré d’acceptation par le marché des produits de Velodyne, le succès d’autres produits et services concurrents liés à lidar et aux capteurs qui existent déjà ou qui pourraient devenir disponibles, la capacité de Velodyne à identifier et intégrer des acquisitions, les incertitudes liées au litige actuel de Velodyne, au litige potentiel impliquant Velodyne ou à la validité, ou la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne, ainsi que les conditions économiques générales et les conditions du marché ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Velodyne n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.