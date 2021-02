ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Honeywell (NYSE: HON), un leader globale nel settore degli edifici connessi, e IDEMIA, il leader globale nell'Identità Aumentata, oggi hanno annunciato un'alleanza strategica per creare e coltivare un ecosistema di edifici intelligenti che offre un'esperienza più fluida e migliorata sia per gli operatori che per i residenti. Il sodalizio integrerà i sistemi di sicurezza e gestione degli edifici di Honeywell con i sistemi di controllo degli accessi su base biometrica di IDEMIA per creare edifici senza discontinuità, più sicuri ed efficienti.

