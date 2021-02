CGTN: China Visualiza um Bom Começo para o Período do 14º Plano de Cinco Anos antes do Festival da Primavera

PEQUIM--(BUSINESS WIRE)--Um Ano Novo é um novo começo. Com o Festival da Primavera deste ano, ou o Ano Novo Lunar Chinês, chegando, a China também está bem preparada para o início do período do 14º Plano de Cinco Anos (FYP) (2021-2025) e o centenário do Partido Comunista da China (PCC).

Antes do Festival da Primavera, o presidente chinês Xi Jinping fez os cumprimentos do Festival da Primavera a todos os chineses na quarta-feira em uma recepção em Pequim, e conclamou a um bom início a fim de impulsionar o desenvolvimento do país durante o período do 14º FYP, bem como comemorar o centenário do Partido com excepcionais realizações.

Prontos para uma nova jornada no período do 14º FYP

Os fatos provaram mais uma vez que o sistema de socialismo com características chinesas demonstra vitalidade e criatividade incomparáveis, disse Xi.

Enquanto todo o partido e o povo chinês de todos os grupos étnicos se reunirem próximo ao Comitê Central do PCC, não há dificuldade que não possa ser superada, disse ele.

O ano de 2021 é crucial para China, pois a nação está preparada para alcançar sua meta do primeiro centenário dentro do prazo definido - completar a construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos - e começar o trabalho rumo à segunda meta, para construir um país socialista totalmente moderno.

Ao dar ênfase à finalidade de promover um desenvolvimento de alta qualidade, o Presidente Xi destacou a importância do novo estágio de desenvolvimento do país, a implementação desta nova visão de desenvolvimento e a construção de um novo padrão de desenvolvimento em 2021.

Para satisfazer as necessidades cada vez maiores das pessoas por uma vida melhor, são necessários esforços para aprofundar a reforma estrutural do lado da oferta, enquanto a reforma e a inovação assumem a força motriz fundamental, disse o presidente chinês.

É preciso consolidar e expandir conquistas na contenção da epidemia bem como no desenvolvimento econômico e social, acrescentou.

Grandes conquistas em 2020 como base sólida

O presidente Xi também fez menção do ano passado, o qual descreveu como "extraordinário" em seu discurso de Ano Novo.

Xi elogiou o que foi alcançado na prevenção da COVID-19, redução da pobreza, prevenção de enchentes, trabalhos de resgate e socorro, reforma e abertura, destacando o progresso do país em tecnologia, economia e construção do 'Cinturão e Estradas'.

A China é uma das economias mais resilientes em meio à pandemia avassaladora e à crise econômica mundial. O país foi um dos primeiros a controlar o vírus, a ter retomado o trabalho e a produção, além de obter a estabilidade e a recuperação econômica, o que não só o tornou a primeira grande economia mundial a registar um crescimento positivo em 2020, como também trouxe confiança e esperança a outras pessoas no mundo.

Em 23 de novembro, quando a província de Guizhou, no sudoeste da China, limpou todos os nomes de sua lista de pobreza, a China anunciou a erradicação da pobreza absoluta e da pobreza regional.

Em um simpósio sobre como garantir uma vitória decisiva na diminuição da pobreza em março, o presidente Xi disse que tirar da pobreza todos os residentes rurais que vivem abaixo da linha de pobreza até 2020 é uma promessa solene feita pelo Comitê Central do PCC e deve ser cumprida ao longo do tempo.

Artigo original: aqui.

