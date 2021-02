IDEMIA ANNONCE UN PARTENARIAT AVEC FINTECH AUSTRALIA

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmentée, conclut un partenariat avec Fintech Australia, une fédération professionnelle ayant pour ambition de dynamiser la croissance de l’écosystème fintech australien.

En tant que Groupe leader mondial dans les domaines de l’émission de cartes bancaires, des solutions de paiement, et des technologies de sécurité et de gestion de l’identité, IDEMIA va mettre ses innovations et son expérience au service des événements, des prix et des activités de proximité proposés par FinTech Australia.

Rebecca Schot-Guppy, directrice générale de FinTech Australia, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir IDEMIA dans notre programme de partenariat et sommes impatients d’aider le Groupe à s’insérer au sein de la communauté fintech australienne. Fintech Australia a conclu de nombreux partenariats institutionnels majeurs en 2020, et cette collaboration avec IDEMIA est donc essentielle pour développer notre écosystème et créer des liens qui vont permettre aux fintechs d’accélérer leur croissance. »

En tant que leader mondial de l’innovation fintech, IDEMIA investit dans l’avenir des paiements avec des solutions propriétaires telles que Greenpay Sustainable Payments (pour faire évoluer le positionnement environnemental des acteurs du paiement) et le Fintech Accelerator Card Program (accompagnement des fintechs et des néobanques grâce à un programme allant de l’adhésion du client à l’émission de sa carte). En Australie, le Groupe a d’ailleurs reçu en 2018 le prix « Innovation Partner of the Year » décerné par Westpac, leader australien des services financiers en points de vente pour les particuliers et les entreprises.

IDEMIA propose une gamme complète de solutions et de services de paiement innovants, axés sur la praticité, la flexibilité et, surtout, la sécurité : cartes écoresponsables (Greenpay), cartes métal, solutions numériques connectées (code PIN numérique, inserts numériques, etc.), ou encore IDEMIA Connect (qui enrichit l’expérience client grâce à l’activation de carte bancaire en la posant simplement sur le téléphone).

Ben Scott, vice-président des activités liées aux institutions financières chez IDEMIA Australasie, déclare : « Grâce à notre gamme de services, à la présence mondiale et à l’expérience d’IDEMIA en matière de solutions de paiements, le Groupe est idéalement positionné pour accompagner l’évolution rapide des tendances de paiement et aider les fintechs à atteindre leurs objectifs. Nous sommes ravis de ce partenariat avec Fintech Australia, d’autant plus que l’innovation permanente et la démocratisation des services numériques seront portées par le secteur des fintechs. Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec d’autres acteurs fintech en Australie afin de mieux comprendre comment nos technologies peuvent non seulement enrichir leurs services, mais aussi être transposées à d’autres secteurs. »

À propos d’IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d’accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter, voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l’Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d’utiliser et de protéger l’un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l’identité, de la sécurité publique et de l’Internet des Objets.

Avec près de 15 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.idemia.com / Et suivez-nous @IDEMIAGroup sur Twitter

À propos de Fintech Australia

Fintech Australia est une association propulsée par ses membres qui entend construire un écosystème permettant aux fintechs australiennes de faire progresser l’économie et la culture dans le monde. Sa mission est de bâtir une communauté forte et de créer des liens tout en soutenant l’innovation et la réglementation souhaitées par ses membres. Fintech Australia se positionne résolument comme porte‑parole de la communauté fintech australienne.