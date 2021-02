Honeywell e IDEMIA anunciam aliança estratégica para desenvolver oferta de edifícios inteligentes

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--A Honeywell (NYSE: HON), líder mundial em edifícios conectados, e a IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, anunciaram hoje uma aliança estratégica para criar e cultivar um ecossistema de edifícios inteligentes que fornece uma experiência melhor e mais fluida para operadores e ocupantes. A parceria integrará os sistemas de segurança e gestão de edifícios da Honeywell com os sistemas de controle de acesso biométrico da IDEMIA para criar edifícios mais eficientes, seguros e descomplicados.

A aliança Honeywell-IDEMIA tem como objetivo criar soluções que permitirão aos ocupantes uma interação sem contato fácil e segura com um edifício – desde o reconhecimento de veículos na garagem e chamadas automáticas de elevador até acesso biométrico e configurações personalizadas da sala de conferências. Com foco na segurança e privacidade de dados, essas soluções de próxima geração proporcionarão aos ocupantes uma experiência mais protegida, eficiente e agradável, que ajudará os proprietários de edifícios a atrair inquilinos.

“Reconhecemos que nossos clientes precisam apresentar resultados de negócios, como o gerenciamento de requisitos de segurança complexos e o fornecimento de ambientes mais saudáveis e produtivos”, disse Manish Sharma, vice-presidente, diretor de Tecnologia e diretor de Produtos da Honeywell Building Technologies. “Ao trabalhar com a IDEMIA, criaremos um ecossistema de edifícios inteligentes que melhor aborda os principais desafios de nossos clientes e impulsiona os resultados desejados. Quer se trate de um edifício comercial, um hospital ou um aeroporto, temos a capacidade de mudar a forma como as pessoas experimentam e interagem com os edifícios para melhor.”

“Esperamos expandir nosso relacionamento de longa data com a Honeywell para agregar maior valor aos nossos clientes com soluções mais integradas que proporcionam uma experiência de edifícios mais fluida”, disse Matt Cole, CEO da divisão de Transações Empresariais Seguras da IDEMIA. “A capacidade da nossa tecnologia para se integrar facilmente com os sistemas de segurança e proteção da Honeywell fornecerá aos proprietários e operadores de edifícios mais informação e controle para a criação de edifícios mais eficientes, ao mesmo tempo que coloca a experiência do ocupante em primeiro lugar.”

Os produtos e soluções baseados em IA comprovados em campo da IDEMIA – como o MorphoWaveTM, um dispositivo de impressão digital sem contato que verifica quatro impressões digitais em menos de um segundo; o VisionPass, o terminal de reconhecimento facial mais avançado; ou a Augmented Vision, uma plataforma de análise biométrico de vídeo – se integram aos sistemas de segurança e gestão de edifícios da Honeywell. Os sistemas da Honeywell incluem: Pro-Watch Integrated Security Suite, MAXPRO Cloud e Enterprise Buildings Integrator.

Honeywell e IDEMIA trabalharão juntas para fornecer integrações mais potentes por meio da criação de produtos alinhados e roteiros de produtos conjuntos. As ofertas integradas permitirão que os operadores de edifícios respondam de maneira rápida e efetiva a alarmes ou incidentes, fornecendo um pacote de fluxo de trabalho de incidentes que permite a configuração de Procedimentos Operacionais Padrão (POP), reduzindo exceções de conformidade, riscos de segurança e tempos de resposta.

Os produtos da IDEMIA também oferecem suporte às soluções de Edifícios Saudáveis da Honeywell que ajudam os proprietários a melhorar os ambientes dos edifícios, operar de forma mais limpa e segura e incentivar a conformidade sustentada com os padrões de edifícios em constante mudança, as diretrizes de segurança, os regulamentos emitidos pelo governo e as políticas de gestão de riscos da empresa. As soluções de Edifícios Saudáveis da Honeywell fornecem uma visão holística da saúde de um edifício com base em fatores-chave como qualidade do ar interno, fluxo de ocupantes, análises de equipamentos de proteção pessoal (PPE), acesso sem contato, detecção térmica, distanciamento social e eficácia do saneamento.

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

A proteção da nossa identidade se tornou uma missão crucial no mundo atual. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade e confiança e garante transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos – nossa identidade –, seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde quer que a segurança seja importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT.

Com quase 15.000 funcionários em todo o mundo, a IDEMIA atende clientes em 180 países.

Para mais informações, acesse www.idemia.com ou siga @IDEMIAGroup no Twitter.

Sobre a Honeywell Building Technologies

A Honeywell Building Technologies (HBT) é uma empresa global com mais de 18 mil funcionários. A HBT cria produtos, software e tecnologias encontrados em mais de 10 milhões de edifícios no mundo todo. Proprietários e operadores de prédios comerciais usam nossas tecnologias para ajudar a criar instalações seguras, com eficiência energética, sustentáveis e produtivas. Para mais novidades e informações sobre a Honeywell Building Technologies, acesse http://www.honeywell.com/newsroom.

A Honeywell (www.honeywell.com) é uma empresa de tecnologia Fortune 100 que oferece soluções específicas para a indústria que incluem produtos e serviços aeroespaciais; tecnologias de controle para edifícios e indústria; e materiais de desempenho a nível mundial. Nossas tecnologias ajudam aeronaves, edifícios, fábricas, cadeias de suprimentos e trabalhadores a estarem mais conectados para tornar nosso mundo mais inteligente, seguro e sustentável. Para mais novidades e informações sobre a Honeywell, acesse www.honeywell.com/newsroom.

