Cognite contracten toegewezen door Statnett, Noors staatsnetbeheerder, om platform voor datacontextualisatie en digitale oplossingen te leveren binnen Smart Asset Management en Power System Analysis

OSLO, Noorwegen--(BUSINESS WIRE)--Cognite heeft drie contracten toegewezen gekregen door Statnett, de netbeheerder van het Noorse energiesysteem, om een platform voor datacontextualisatie en digitale oplossingen te leveren binnen de gebieden Power System Analysis en Smart Asset Management.

Door voor Cognite te kiezen, krijgt Statnett toegang tot schaalbare, cloudgebaseerde technologie die de netbeheerder helpt om zijn ambitieuze digitaliseringsdoelen te bereiken. De energietransitie is mede afhankelijk van een robuust energienet dat nieuwe bronnen van duurzame energie kan integreren en de toenemende elektrificatie van de maatschappij kan opvangen. Vrijgegeven, gecontextualiseerde data maken die transitie mogelijk.

“Deze samenwerking versterkt onze ambitie om meer datagestuurd te worden in onze besluitvormingsprocessen. We ontwikkelen digitale oplossingen en stellen deze beschikbaar voor onze kernactiviteiten, wat ons zal helpen om onze efficiëntie te vergroten, de reactietijd voor onze klanten te verbeteren en de kosten te verlagen”, zei Beate Sander Krogstad, Executive Vice President voor IT bij Statnett.

Cognite en Statnett hebben de afgelopen twee jaar deelgenomen aan een onderzoeks- en ontwikkelingsproject om betere en efficiëntere manieren te vinden om data in het energiesysteemdomein op te vragen en te verwerken. De R&D-samenwerking bracht de behoefte aan een platform voor datacontextualisatie aan het licht, een softwareoplossing die data en metadata uit verschillende bronnen en systemen combineert.

Als onderdeel van de contracten die zijn toegekend door Statnett wordt het industriële DataOps-platform van Cognite, Cognite Data Fusion, gebruikt als onderdeel van het dataplatform van Statnett. Meer dan 50 industriële bedrijven wereldwijd, waaronder Hafslund E-CO, Aker BP en OMV, gebruiken Cognite Data Fusion om slimmer, veiliger en duurzamer te opereren en produceren. Voor Statnett geeft Cognite Data Fusion toepassingen en analisten gemakkelijk toegang tot gecontextualiseerde data en het stelt Statnett in staat om nieuwe, relevante toepassingen te ontwikkelen aan de top van het platform voor contextualisatie.

“De oplossingen van Cognite kunnen helpen bij het digitaliseren van de energie- en nutssector, en Statnett kan deze oplossingen nu in zijn activiteiten integreren. Nu dit partnerschap van start gaat, wil ik ook andere geïnteresseerde partijen uitnodigen om contact op te nemen, zodat we verdere mogelijkheden voor samenwerking kunnen verkennen”, zei John Markus Lervik, CEO van Cognite.

Snellere analyse, slimmer onderhoud

Een van de gebieden waar de oplossingen van Cognite zullen worden gebruikt, is Power System Analysis (PSA). Naarmate de elektrificatie van de maatschappij versnelt, moeten netbeheerders zoals Statnett in staat zijn om nieuwe energieopwekkingssystemen en consumenten op een veilige en efficiënte manier op het net aan te sluiten. Om aansluittoepassingen voor het net te verwerken, moeten analisten grote hoeveelheden data onderzoeken om te bepalen of het net moet worden geüpgraded om de toegenomen belasting aan te kunnen.

Met alle relevante informatie die nodig is om aansluittoepassingen voor het net op één locatie te verwerken, kunnen de analisten van Statnett aansluittoepassingen voor het net efficiënter verwerken. Dit stroomlijnt de werkstromen van Statnett en helpt de netbeheerder om klanten tijdens het aansluitproces bij te staan.

Cognite zal ook technologie bijdragen voor Smart Asset Management (SAM). Tegenwoordig voert Statnett regelmatig onderhoud uit aan transformatoren, elektriciteitskabels, gasgeïsoleerde substations en de andere componenten die het energienet vormen. Met verbeterde toegang tot gecontextualiseerde data in Cognite Data Fusion, kan Statnett de toestand van de verschillende componenten en hoe deze in de loop van de tijd zullen veranderen, beter bepalen.

Het bod van Cognite op de contracten kreeg de hoogste algemene score als onderdeel van het open request for proposals (RFP)-proces. Het bod van Cognite vertoonde een hoog niveau van deskundigheid en voldeed aan de technische en beveiligingsgerelateerde vereisten van Statnett.

Over Cognite

Cognite is een mondiaal industrieel software-as-a-service (SaaS)-bedrijf dat de volledige digitale datagestuurde transformatie van de zwaar materieel-industrieën over de hele wereld ondersteunt. Ons kernproduct, Cognite Data Fusion (CDF), is een platform voor industriële databewerkingen en -contextualisering, waarmee onbewerkte data in een echte industriële context worden geplaatst, waardoor snelle toepassing en oplossing op schaal mogelijk is. CDF ondersteunt bedrijven met gecontextualiseerde OT-/IT-/ET-data om oplossingen te ontwikkelen die de veiligheid, duurzaamheid en efficiëntie verhogen en bijdragen aan de omzetgroei. Bezoek ons op www.cognite.com en volg ons op Twitter @CogniteData of op LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cognitedata

