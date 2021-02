Lenovo signe en tant que partenaire attitré de l’équipe Ducati MotoGP

BORGO PANIGALE, Bologne--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, Lenovo et Ducati annoncent que Lenovo devient le partenaire attitré de l’équipe Ducati MotoGP et dévoilent le nouveau nom « équipe Ducati Lenovo » qui entre immédiatement en vigueur. Cette annonce s’appuie sur le partenariat technologique clé d’une durée de trois ans entre Lenovo et Ducati, qui atteste de l’importance croissante des technologies matérielles avancées pour alimenter les analyses de données étendues ainsi que les solutions d’intelligence artificielle (IA) et de logiciels intelligents dans l’univers de la course de moto. En tant que partenaire technologique depuis 2018, Lenovo a permis aux ingénieurs et concepteurs de Ducati d’adopter rapidement des algorithmes ainsi que des technologies de motos de course, à la fois pour les motos de course et les motos routières.

« Le marché mondial des sports mécaniques devrait continuer de croître à hauteur de 10 pour cent par an jusqu’en 2025,1 grâce en partie au rôle de l’informatique dans l’univers de plus en plus axé sur les données de la course de moto. C’est pourquoi Lenovo et Ducati — deux marques qui partagent les valeurs clés de grande vitesse, de performance puissante et d’innovation permanente — ont choisi de renforcer leur partenariat à son niveau le plus élevé », a déclaré Luca Rossi, vice-président principal de Lenovo. « Au travers de la mission de Lenovo consistant à favoriser la transformation intelligente, nous sommes impatients d’emmener notre intégration technologique vers de nouveaux sommets et de permettre à l’équipe de course de Ducati de renforcer l’importance du MotoGP pour les années à venir. »

Claudio Domenicali, PDG de Ducati Motor Holding, a déclaré : « C’est toujours une grande émotion de débuter une nouvelle saison de course, que nous abordons comme toujours avec engagement et incroyable passion, grâce au soutien de l’ensemble des Ducatisti du monde entier. Nous avons commencé fort en remportant le titre mondial des constructeurs l’an dernier, malgré les difficultés qui nous ont forcées à surmonter des obstacles et des situations inédites jusqu’à présent. En 2021, il y a de nombreuses nouveautés, à commencer par les pilotes : Jack Miller et Pecco Bagnaia. Ce sont les nouveaux jeunes pilotes de notre équipe officielle, qui ont auparavant gagné en expérience aux côtés de l’équipe de Pramac Racing. Cette année Lenovo, qui nous accompagne déjà depuis 2018, devient le nouveau partenaire attitré de l’équipe Ducati Lenovo. Aux côtés des pilotes de notre écurie, nous avons également les pilotes MotoGP de Ducati Johann Zarco et trois des meilleurs talents en provenance de la Moto2, Enea Bastianini, Luca Marini et Jorge Martin. Ils apporteront au championnat une présence très jeune et orientée vers l’avenir. Nous sommes impatients de débuter la saison 2021 le 28 mars au Qatar, et comme toujours, #ForzaDucati. »

La marque Ducati est reconnue dans le monde entier en tant qu’expression la plus pure de la technologie, de la conception et de la passion des sports mécaniques, et ce partenariat offre à Lenovo une visibilité significative à l’échelle internationale. Le nouveau partenariat vise à renforcer le statut de Lenovo en tant que leader technologique mondial, en permettant à Ducati d’enregistrer de meilleures performances, plus rapidement et plus intelligemment. L’équipe Ducati MotoGP jouit d’une expérience longue et bien remplie, faite de grande vitesse, de réussites et d’excellence compétitive ; et Lenovo est fier de poursuivre son rôle dans cette formidable aventure.

Au cours des prochaines années, Lenovo et Ducati s’engagent à favoriser une collaboration à distance encore plus intelligente, ainsi que des espaces de travail de performance axés sur la vitesse, la flexibilité et la mobilité. Les deux marques développent plusieurs projets de recherche et développement en vue de mettre en œuvre une infrastructure de bureau virtuel, qui fournit de manière constante de hauts niveaux de performance pour la majorité des ingénieurs Ducati travaillant à distance. En outre, Lenovo et Ducati explorent les technologies de réalité augmentée et virtuelle (RA/RV) pour les mécaniciens moto à l’avenir.

Les PC, tablettes et serveurs à haute performance primés de Lenovo, premier partenaire technologique de Ducati depuis 2018, offrent une multitude d’avantages technologiques concurrentiels aux pilotes, aux motos et aux moteurs de performance de Ducati. Les analyses et simulations sont désormais effectuées lors du MotoGP en utilisant le serveur de pointe robuste et compact ThinkSystem™ SE350 de Lenovo, afin de traiter et d’analyser les données à la source. Grâce à cette puissance de traitement améliorée, les ingénieurs Ducati peuvent suivre les simulations à l’aide de l’IA et de l’apprentissage machine, et concevoir des stratégies encore plus sûres sur le circuit, notamment une meilleure gestion de la consommation de pneumatiques. Les techniciens ont utilisé les ordinateurs portables de poste de travail mobile robustes et ultrafins ThinkPad™ P1 de Lenovo afin d’obtenir et d’analyser des données directement à partir des motos. Les ingénieurs ont ensuite utilisé les ordinateurs portables ThinkPad au garage afin de simuler les configurations de moto possibles – améliorant de 25 pour cent l’efficience et réduisant de 35 pour cent le délai de prise de décision.

Lenovo a conçu et mis en œuvre une grappe de serveurs d’informatique haute performance (HPC) basée sur les serveurs ThinkSystem SD530, SR630 et SR650. Ce nouvel environnement HPC contribue à réduire l’empreinte globale de 20:1 et permet à Ducati d’exécuter des charges de travail de modélisation aérodynamique et de dynamique des fluides à une vitesse de course — ce qui permet aux ingénieurs de développer plus rapidement de nouveaux superbikes, tout en respectant les normes les plus élevées en matière de qualité et de sécurité.

Parmi les autres dispositifs de Lenovo déployés par Ducati figurent les postes de travail mobiles ThinkPad P53 pour la conception des motos routières et des motos de course ; la tablette ThinkPad X1 qui est utilisée par les directeurs pour leur portabilité ; ainsi que plusieurs ordinateurs portables haut de gamme populaires de la gamme Yoga™ pour la prise de notes lors des débriefings de course avec les coureurs. En 2020, le partenariat entre Lenovo et Ducati a également permis de commercialiser des appareils co-marqués, tels que le Lenovo Ducati 5, ordinateur portable hybride en édition limitée, dotés d’éléments de conception Ducati Corse pour les plus grands fans de Ducati.

Pour en savoir plus sur les technologies de Lenovo, rendez-vous sur Lenovo ThinkPad, Lenovo Workstations, Lenovo Edge Computing, Lenovo Yoga, Lenovo Ducati 5.

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est une société figurant au classement Fortune Global 500 qui pèse 50 milliards USD, emploie 63 000 personnes, et exerce ses activités dans 180 marchés du monde. Focalisés sur une vision audacieuse qui est de fournir une technologie plus intelligente à tous, nous développons des technologies transformatrices qui créent une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable. En concevant et construisant le portefeuille le plus complet d’infrastructures et d’appareils intelligents au monde, nous avons également pris la tête d’une Transformation Intelligente, dont l’objectif est de créer de meilleures expériences et opportunités pour des millions de clients à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez https://www.lenovo.com, suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Weibo, et lisez les toutes dernières nouvelles via notre StoryHub.

À propos de Ducati

Fondée en 1926, Ducati fabrique depuis 1946 des motos sportives caractérisées par leurs moteurs à haute performance, leur conception innovante et leur technologie de pointe. L’usine de Ducati est située dans le quartier Borgo Panigale de Bologne. Sa gamme de modèles couvre plusieurs segments de marché dans les familles suivantes : Diavel, XDiavel, Hypermotard, Monster, Multistrada, SuperSport, Panigale et Streetfighter. En 2015, Ducati a présenté la Ducati Scrambler : nouvelle marque composée de motos, d’accessoires et de vêtements qui se distinguent par leur créativité et leur expression personnelle. En 2020, Ducati a dévoilé la Multistrada V4, première moto au monde équipée d’un radar avant et arrière qui, grâce à sa technologie, marque une nouvelle étape majeure dans le monde des deux roues. Les motos emblématiques de Ducati, ainsi que sa gamme étendue d’accessoires de moto et de vêtements techniques et de mode, sont distribués dans 90 pays à travers le monde. En 2020, Ducati a livré 48 042 motos à ses clients. Ducati participe au MotoGP ainsi qu’au championnat du monde de Superbike. La Société participe à la catégorie MotoGP depuis 2003 et a remporté le titre mondial des constructeurs en 2020. En outre, Ducati a été sacrée champion du monde de la saison 2007, remportant le titre des constructeurs ainsi que le titre des pilotes. En superbike, Ducati a remporté 17 titres des constructeurs et 14 titres des pilotes.

1 D’après le résumé de l’Étude de marché sur les sports mécaniques de MarketWatch, publié en décembre 2020

LENOVO, YOGA, THINKPAD et THINKSYSTEM sont des marques commerciales de Lenovo. DUCATI est une marque commerciale de Ducati Motor Holding S.p.A. MOTOGP est une marque commerciale de Dorna Sports, S.L. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2021, Lenovo Group Limited.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.