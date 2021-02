OSLO, Norvegia--(BUSINESS WIRE)--Cognite si è aggiudicata dei contratti con Statnett, operatore di rete statale norvegese, per fornire una piattaforma di contestualizzazione dei dati e soluzioni digitali nell’ambito della gestione intelligente degli asset e dell’analisi del sistema energetico

Cognite si è aggiudicata tre contratti con Statnett, operatore del sistema energetico norvegese, per sviluppare e fornire una piattaforma di contestualizzazione dei dati e soluzioni digitali nelle aree dell’analisi del sistema energetico e della gestione intelligente degli asset.

Scegliendo Cognite, Statnett ottiene l’accesso a una tecnologia scalabile e basata sul cloud che aiuterà l’operatore di rete a raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di digitalizzazione. La transizione energetica dipende in parte da una solida rete elettrica che possa integrare nuove fonti di energia rinnovabile e gestire la crescente elettrificazione della società. I dati liberati e contestualizzati aiuteranno ad alimentare questa transizione.

“Questa partnership rafforza la nostra ambizione di aumentare l’importanza dei dati nei nostri processi decisionali. Stiamo sviluppando soluzioni digitali e le mettiamo a disposizione del nostro core business, il che ci aiuterà ad aumentare la nostra efficienza, a migliorare il tempo di risposta ai nostri clienti e a ridurre i costi”, ha affermato Beate Sander Krogstad, vicepresidente esecutivo per l’IT di Statnett.

Negli ultimi due anni, Cognite e Statnett hanno partecipato a un progetto di ricerca e sviluppo per trovare modi migliori e più efficienti per interrogare e gestire i dati nel campo dei sistemi energetici. La collaborazione nel campo della ricerca e sviluppo ha rivelato la necessità di una piattaforma di contestualizzazione dei dati, una soluzione software che combini dati e metadati da diverse fonti e sistemi.

Come parte dei contratti assegnati da Statnett, la piattaforma industriale DataOps di Cognite, Cognite Data Fusion, sarà utilizzata come parte della piattaforma dati di Statnett. Più di 50 aziende industriali in tutto il mondo, tra cui Hafslund E-CO, Aker BP e OMV, stanno utilizzando Cognite Data Fusion per operare e produrre in modo più intelligente, sicuro e sostenibile. Per Statnett, Cognite Data Fusion fornirà alle applicazioni e agli analisti un facile accesso ai dati contestualizzati, e permetterà a Statnett di sviluppare nuove applicazioni rilevanti in cima alla piattaforma di contestualizzazione.

“Le soluzioni di Cognite possono aiutare a digitalizzare l’industria dell’energia e delle utilities, e Statnett sarà ora in grado di incorporare queste soluzioni nelle sue operazioni. Con l’inizio di questa partnership, vorrei anche estendere un invito ad altre parti interessate affinché ci contattino per poter esplorare ulteriori opportunità di collaborazione”, ha dichiarato John Markus Lervik, amministratore delegato di Cognite.

Analisi più rapida, gestione più intelligente

Una delle aree in cui le soluzioni di Cognite saranno utilizzate è l’analisi del sistema energetico (Power System Analysis, PSA). Con l’accelerazione dell’elettrificazione della società, gli operatori di rete come Statnett devono essere in grado di collegare i nuovi sistemi di generazione di energia e i consumatori alla rete in modo sicuro ed efficiente. Per elaborare le domande di connessione alla rete, gli analisti devono esaminare grandi quantità di dati per determinare se la rete debba essere aggiornata al fine di gestire l’aumento del carico.

Con tutte le informazioni rilevanti necessarie per elaborare le domande di connessione alla rete accessibili in un unico luogo, gli analisti di Statnett possono elaborare in modo più efficiente le domande di connessione alla rete. Questo snellirà i flussi di lavoro di Statnett e aiuterà l’operatore di rete ad assistere i clienti durante il processo di connessione.

Cognite contribuirà anche alla tecnologia per la gestione intelligente degli asset (Smart Asset Management, SAM). Oggi, Statnett esegue la manutenzione regolare di trasformatori, linee elettriche, sottostazioni isolate a gas e gli altri componenti che formano la rete elettrica. Con un migliore accesso ai dati contestualizzati in Cognite Data Fusion, Statnett può determinare meglio la condizione dei vari componenti e come questa cambierà nel tempo.

L’offerta di Cognite per i contratti ha ottenuto il punteggio complessivo più alto come parte del processo aperto di richiesta di proposte (request for proposal, RFP). L’offerta di Cognite ha mostrato un alto livello di competenza e ha soddisfatto i requisiti tecnici e di sicurezza di Statnett.

Informazioni su Cognite

Cognite è una multinazionale specializzata in software come servizio (software-as-a-service, SaaS) per applicazioni industriali a supporto della trasformazione digitale guidata dai dati su piena scala delle industrie pesanti in tutto il mondo. Il nostro prodotto principale, Cognite Data Fusion (CDF), è una piattaforma per la gestione e la contestualizzazione dei dati industriali, che inserisce i dati grezzi nel contesto industriale del mondo reale, consentendo una rapida applicazione e la creazione di soluzioni su scala. CDF alimenta le aziende con dati OT/IT/ET contestualizzati per sviluppare soluzioni che aumentano la sicurezza, la sostenibilità, l'efficienza, e promuovono gli utili.

