Lenovo assina como parceira principal da Ducati MotoGP Team

BORGO PANIGALE, Bolonha--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a Lenovo e a Ducati estão anunciando a Lenovo como a parceira principal da Ducati MotoGP Team e revelando o novo nome “Ducati Lenovo Team” com efeito imediato. O anúncio baseia-se na parceria de tecnologia fundamental de três anos da Lenovo com a Ducati e vê a nova parceria de três anos atestar a importância crescente da tecnologia de hardware avançada em alimentar análises de dados extensas, bem como inteligência artificial (IA) e soluções de software inteligentes no mundo de corridas de moto. Como parceira de tecnologia oficial desde 2018, a Lenovo permitiu que os engenheiros e designers da Ducati adotassem rapidamente algoritmos e tecnologia de bicicleta de corrida para bicicletas de corrida e de estrada.

“Espera-se que o mercado global de automobilismo continue a crescer 10% ao ano até 2025,1 impulsionado em parte pelo papel da TI no mundo cada vez mais baseado em dados das corridas de motocicletas. É por isso que a Lenovo e a Ducati - duas marcas que compartilham os valores principais de alta velocidade, desempenho poderoso e inovação implacável - optaram por elevar sua parceria ao seu nível mais alto”, disse Luca Rossi, vice-presidente sênior da Lenovo. “Por meio da missão da Lenovo de permitir uma transformação inteligente, esperamos levar nossa integração de tecnologia a novos patamares e capacitar a equipe de corrida da Ducati para estender a importância do MotoGP nos próximos anos.”

Claudio Domenicali, CEO da Ducati Motor Holding, disse: “É sempre uma grande emoção começar uma nova temporada de corridas, que como sempre enfrentamos com dedicação e paixão incrível, movidos pelo apoio dos Ducatisti em todo o mundo. Começamos fortes após conquistar o Título Mundial de Construtores no ano passado, apesar das complexidades que nos obrigaram a superar obstáculos e situações que nunca experimentamos antes. Em 2021 são muitas as novidades, a começar pelos pilotos: Jack Miller e Pecco Bagnaia. Eles são agora os jovens pilotos da nossa equipe oficial depois de ganhar experiência com a Pramac Racing Team. Este ano a Lenovo, que já nos acompanha desde 2018, torna-se a nova parceira principal da equipe Ducati Lenovo. Juntamente com os pilotos da nossa equipa de fábrica, temos também os pilotos de MotoGP da Ducati Johann Zarco e três dos melhores talentos da Moto2, Enea Bastianini, Luca Marini e Jorge Martin. Eles serão uma presença muito jovem e voltada para o futuro no campeonato. Estamos ansiosos para o início da temporada de 2021 em 28 de março no Qatar e como sempre #ForzaDucati.”

A marca Ducati é conhecida em todo o mundo como a mais pura expressão de tecnologia, design e paixão pelo automobilismo, e esta parceria proporciona à Lenovo uma visibilidade significativa em nível internacional. A nova parceria reforça o status da Lenovo como líder global em tecnologia, permitindo que a Ducati conduza de maneira mais rápida, inteligente e com melhor desempenho. A Ducati MotoGP Team tem um longo e histórico legado de alta velocidade, sucesso e excelência competitiva; e a Lenovo está orgulhosa de seu papel contínuo nesta grande história.

Nos próximos anos, a Lenovo e a Ducati estão comprometidas em possibilitar uma colaboração remota ainda mais inteligente e espaços de trabalho de desempenho com foco em velocidade, flexibilidade e mobilidade. As duas marcas estão desenvolvendo planos de pesquisa e desenvolvimento para implementar uma infraestrutura de desktop virtual que forneça níveis consistentemente de alto desempenho para a maioria dos engenheiros da Ducati que trabalham remotamente. Além disso, a Lenovo e a Ducati estão explorando tecnologias de realidade aumentada e virtual (augmented and virtual reality, AR/VR) para a mecânica de motocicletas no futuro.

Como principal parceiro de tecnologia da Ducati desde 2018, os premiados PCs, tablets e servidores de alto desempenho da Lenovo introduziram uma série de vantagens tecnológicas competitivas para os pilotos, motocicletas e motores de desempenho da Ducati. Análises e simulações agora são executadas no MotoGP usando o servidor de ponta ThinkSystem™ SE350 compacto e robusto da Lenovo para processar e analisar dados em sua fonte. Com esse poder de processamento atualizado, os engenheiros da Ducati são capazes de rastrear simulações com IA e aprendizado de máquina e desenvolver estratégias ainda mais seguras na pista, incluindo melhor gerenciamento do consumo de pneus. Os técnicos usaram os robustos notebooks com estação de trabalho móvel Lenovo ThinkPad™ P1 para extrair e analisar dados diretamente das bicicletas. Os engenheiros usaram laptops ThinkPad na garagem para simular possíveis configurações de bicicletas - melhorando a eficiência em 25% e reduzindo o tempo de tomada de decisão em 35%.

A Lenovo projetou e implementou um cluster de computação de alto desempenho (high-performance computing, HPC) baseado em servidores ThinkSystem SD530, SR630 e SR650. Este novo ambiente de HPC ajuda a reduzir a pegada geral em 20:1 e permite que a Ducati execute cargas de trabalho de modelagem aerodinâmica e dinâmica de fluidos em velocidade de corrida - capacitando os engenheiros a desenvolver novas superbikes mais rapidamente, mantendo os mais altos padrões de qualidade e segurança.

Outros dispositivos Lenovo implantados pela Ducati incluem estações de trabalho móveis ThinkPad P53 para o projeto de bicicletas de estrada e de corrida; o ThinkPad X1 Tablet por diretores de área por sua portabilidade; e uma variedade de laptops premium Yoga™ populares para fazer anotações em reuniões de corrida com os pilotos. Em 2020, a parceria da Lenovo com a Ducati também trouxe dispositivos de marca conjunta ao mercado, como o Lenovo Ducati 5, um laptop de edição limitada cruzado com elementos de design Ducati Corse feitos sob medida para os fãs mais fervorosos da Ducati.

Para obter mais informações sobre as tecnologias Lenovo, visite Lenovo ThinkPad, Lenovo Workstations, Lenovo Edge Computing, Lenovo Yoga, Lenovo Ducati 5.

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma empresa de US$ 50 bilhões do Fortune Global 500, com 63.000 funcionários e operando em 180 mercados ao redor do mundo. Focada em uma visão audaciosa para oferecer tecnologia mais inteligente para todos, estamos desenvolvendo tecnologias que vão mudar o mundo, que criam uma sociedade digital mais inclusiva, confiável e sustentável. Ao desenhar, fabricar e construir o portfólio mais completo de dispositivos e infraestruturas inteligentes, também estamos liderando uma transformação inteligente, para criar melhores experiências e oportunidades para milhões de clientes ao redor do mundo. Para saber mais, acesse o site https://www.lenovo.com, siga-nos no LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Weibo e leia as notícias mais recentes no nosso StoryHub.

Sobre a Ducati

Fundada em 1926, desde 1946 a Ducati fabrica motocicletas inspiradas no esporte, caracterizadas por motores de alto desempenho, design inovador e tecnologia de ponta. A fábrica da Ducati está localizada no distrito de Borgo Panigale, em Bolonha. A gama de modelos cobre vários segmentos de mercado com as seguintes famílias: Diavel, XDiavel, Hypermotard, Monster, Multistrada, SuperSport, Panigale e Streetfighter. Em 2015, a Ducati apresentou a Ducati Scrambler: uma nova marca de motos, acessórios e vestuário que se destaca pela criatividade e expressão. Em 2020 a Ducati apresentou a Multistrada V4, a primeira motocicleta do mundo equipada com radar dianteiro e traseiro, que com sua tecnologia marca um novo marco para o mundo das duas rodas. As icônicas motocicletas Ducati, junto com uma extensa gama de acessórios para bicicletas e roupas técnicas e de estilo de vida, são distribuídas em 90 países em todo o mundo. Em 2020, a Ducati entregou 48.042 bicicletas aos clientes. A Ducati compete no Campeonato Mundial de MotoGP e Superbike. A empresa tem competido na categoria de MotoGP desde 2003 e ganhou o título mundial de construtores em 2020. Além disso, a Ducati foi campeã mundial na temporada de 2007, conquistando o título de construtores e de pilotos. Na Superbike, a Ducati ganhou 17 títulos de fabricante e 14 títulos de piloto.

1 Baseado na sinopse do relatório de mercado de esportes automotivos da MarketWatch publicada em dezembro de 2020

LENOVO, YOGA, THINKPAD e THINKSYSTEM são marcas comerciais da Lenovo. DUCATI é uma marca comercial da Ducati Motor Holding S.p.A. MOTOGP é uma marca comercial da Dorna Sports, S.L. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários. ©2021, Lenovo Group Limited.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.