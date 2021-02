ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Honeywell (NYSE: HON), een wereldleider in verbonden gebouwen, en IDEMIA, de wereldleider in Augmented Identity, hebben vandaag een strategische alliantie aangekondigd om een intelligent gebouwecosysteem te creëren en te cultiveren dat een meer naadloze en verbeterde ervaring voor zowel operators als inzittenden. De alliantie zal de beveiligings- en gebouwbeheersystemen van Honeywell integreren met IDEMIA’s biometrische toegangscontrolesystemen om wrijvingsloze, veiligere en efficiëntere gebouwen te creëren.

