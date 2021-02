PacketFabric erweitert SDN-Dienste über Colt On Demand nach Europa

CULVER CITY, Kalifornien und LONDON--(BUSINESS WIRE)--PacketFabric, ein Innovator im Bereich On-Demand-Konnektivität zum sicheren privaten Internet für Unternehmenskunden, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Colt Technology Services bekannt, einem führenden Anbieter globaler Konnektivitätslösungen mit hoher Bandbreite. Durch diese Partnerschaft wird das On-Demand-Angebot von Colt direkt in die Network-as-a-Service-Plattform (NaaS) von PacketFabric integriert. Damit können die Unternehmenskunden von PacketFabric zunächst von der Echtzeit-Netzwerkkonnektivität zu 100 wichtigen Rechenzentrumsstandorten in ganz Europa profitieren.

Der globale Kundenstamm von PacketFabric kann jetzt innerhalb von Minuten eine private, sichere Hybrid-Cloud- und Backbone-Konnektivität mit geringer Latenz erstellen, die über eine API-basierte, softwaredefinierte Verbindung mit Colt ermöglicht wird. Die On-Demand-Plattform von Colt wird vom Colt IQ-Netzwerk unterstützt, das mehr als 29.000 Colocations und 900 Rechenzentren weltweit umfasst und die Reichweite der fortschrittlichen NaaS-Plattform von PacketFabric in ganz Europa erheblich erhöhen wird. Durch diese Integration können die Unternehmenskunden von PacketFabric von einer echten SDN-Erfahrung profitieren, bei der Services in Echtzeit über ein Portal bereitgestellt werden. Damit wird eine größere Flexibilität für die schnelllebige Geschäftslandschaft von heute erzielt.

„Als wir unsere europäischen Expansionspläne betrachteten, war klar, dass Colt der richtige strategische Partner für PacketFabric war“, sagte Jezzibell Gilmore, Mitbegründer und Chief Commercial Officer von PacketFabric. „Colt ist nicht nur ein Innovator und Pionier bei Konnektivitätsdiensten, sondern auch führend in der Telekommunikationsbranche, was Vielfalt und Inklusion angeht. Als von Frauen gegründetes Start-up sind wir begeistert davon, wie Colt-CEO Keri Gilder vorbildhaft für Frauen in der Telekommunikations- und Technologiebranche eintritt. Diese Partnerschaft ist für mich und meine Mitbegründerin Anna Claiborne persönlich von großer Bedeutung.“

„Colt ist bestrebt, das Funktionieren der Welt durch die Kraft der Konnektivität zu verändern. Diese Zusammenarbeit mit PacketFabric bietet Unternehmenskunden die Flexibilität, die sie benötigen, um die geschäftlichen Herausforderungen von heute zu meistern“, sagte Keri Gilder, CEO von Colt. „Bei Colt wollen wir nicht nur die Bereitstellung von Netzwerken verändern, sondern auch einen Wandel in der allgemeinen Betrachtungsweise dieses Sektors und der Stimmen einleiten, die darin zu hören sind. Ich engagiere mich leidenschaftlich für Frauen und bin stolz darauf, mit einem von Frauen gegründeten und geführten Unternehmen zusammenzuarbeiten. Ich betrachte diese Zusammenarbeit nur als ein Beispiel dafür, wie wir die Netzwerke von morgen für Kunden weltweit innovieren und bereitstellen werden.“

„Der Global Data Center and Colocation Report von Structure Research legte dar, dass die Vernetzung in der EU sich kontinuierlich ausweiten und expandieren wird und dass der Markt eine signifikante Expansion erleben wird, was gut für unsere Partner und gemeinsamen Unternehmenskunden ist“, sagte Anna Claiborne, Mitbegründerin von PacketFabric und SVP Product and Engineering.

Das Colt IQ-Netzwerk verbindet Rechenzentren in Europa, Asien sowie Nordamerikas größte Business-Hubs. Die Network-as-a-Service-Plattform von PacketFabric koordiniert und garantiert die Konnektivität zwischen Colocations und Clouds und bietet gleichzeitig private Netzwerkverbindungen. PacketFabric wurde kürzlich mit dem „Fierce Telecom-Innovationspreis für Cloud-Services 2020“ (2020 Fierce Telecom Innovation Award for Cloud Services) geehrt, von Gartner als „2020 Cool Vendor für verbesserte Internetdienste und Cloud-Konnektivität“ (2020 Cool Vendor in Enhanced Internet Services and Cloud Connectivity) ausgezeichnet und von CRN unter die „10 heißesten Networking-Startups 2020“ (10 Hottest Networking Startups of 2020) eingereiht.

Über PacketFabric

PacketFabric definiert die Art und Weise neu, wie das Unternehmen Daten durch die Automatisierung von Netzwerkkonnektivitätsdiensten überträgt. Durch die Nutzung einer vollständig automatisierten SDN-basierten Netzwerkarchitektur und der neuesten optischen und Datenpaketvermittlungstechnologie ermöglicht PacketFabric dynamische Konnektivitätsdienste in Echtzeit zwischen mehr als Hunderten von erstklassigen Colocation-Einrichtungen auf vielen globalen Märkten. Die PacketFabric-Network-as-a-Service (NaaS)-Plattform bietet über ihre fortschrittliche Anwendungsprogrammschnittstelle (Application Program Interface, API) und ihr Webportal eine einfache, kostengünstige und skalierbare Netzwerkeinrichtung. PacketFabric wurde kürzlich mit dem „Fierce Telecom-Innovationspreis für Cloud-Services 2020“ geehrt, von CRN unter die „10 heißesten Networking-Startups 2020“ eingereiht und von Gartner als „2020 Cool Vendor für verbesserte Internetdienste und Cloud-Konnektivität“ ausgezeichnet. Zu den Investoren von PacketFabric gehören NantWorks und Digital Alpha Advisors. Weitere Informationen finden Sie unter packetfabric.com.

Über Colt

Colt ist bestrebt, das Funktionieren der Welt durch die Kraft der Konnektivität zu verändern und seine DNA zu nutzen, um seinen Kunden zum Erfolg zu verhelfen. Das Colt IQ-Netzwerk verbindet mehr als 900 Rechenzentren und über 29.000 Colocations in Europa, Asien sowie Nordamerikas größten Business-Hubs.

Colt kennt die sich wandelnden Konnektivitätsanforderungen von heute und bietet agile, bedarfsgesteuerte und sichere Netzwerk- und Sprachlösungen mit hoher Bandbreite, um sicherzustellen, dass Unternehmen erfolgreich sein können. Zu den Kunden zählen datenintensive Organisationen in über 210 Städten in mehr als 30 Ländern. Colt ist ein anerkannter Innovator und Pionier in den Bereichen Software Defined Networks (SDN) und Network Function Virtualization (NFV). Colt befindet sich in Privatbesitz und ist eines der finanziell solidesten Unternehmen der Branche. Auf dieser Basis kann Colt die Bedürfnisse seiner Kunden problemlos in den Mittelpunkt stellen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.colt.net.

