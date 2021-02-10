國際專案管理學會的《 2021年大趨勢》聚焦於專案將如何抗衡新興的顛覆力量

費城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--國際專案管理學會(Project Management Institute, PMI)發佈最新報告，其中涉及正重塑世界的商業、地緣政治和科技方面的長期趨勢，以及面對這些顛覆性發展，未來幾年將會出現的最普遍、最關鍵的專案類型。《2021年大趨勢》(Megatrends 2021)有助於確保專案領導者更瞭解全球的快速轉型以及他們現今所處的全球環境。

國際專案管理學會總裁兼執行長Sunil Prashara表示：「我們知道，2020年全世界發生了巨大變化，而我們的研究則證實，這些趨勢改變全球商業模式的方式將產生長期影響。報告中列出的五大趨勢幾乎涉及各行各業和所有地區。從COVID-19疫情、氣候危機到人工智慧的廣泛使用，這些力量正驅動各行各業發生變革，要求領導者採用新的思維方式和工作方式。作為組織和社區中的變革者，專案領導者在因應這些挑戰和擁抱新可能性方面有著得天獨厚的優勢。」

報告借鑑了趨勢資料、次級資料研究以及與專案專業人員的訪談、新聞報導和產業資料，詳細闡述一系列跨領域的緊迫主題：

氣候危機正迫使各領域的領導者在全球展開合作並調集資源，以改變氣候變遷的廣泛趨勢，並減輕其造成的諸多近期後果。

過去十年間的全球抗議浪潮顯示，變革不是應否進行的問題，而是何時進行的問題，並激發了企業加強致力於種族、性別與族群多樣性。

新興市場有望解決全球貧困等長期加重的問題，並有可能獲得人口紅利，但仍需要在基礎設施與教育方面進行大量全球投資。

人工智慧(AI)的成長重新界定了科技和繼續學習的可能性，但領導者必須努力應對AI在偏見和不平等這些複雜問題上的道德影響。

這些複雜的挑戰將繼續推動對全才型有魄力的專案人才的需求，這些人才可幫助使社會影響專案成為策略性重點，培育開放和創新的合作夥伴生態系統，並重新考慮與客戶和更廣泛的利害關係者的關係。

專案型技能對於幫助企業將想法變為事實至關重要。具有全球視野的專案專業人士和變革者的能力將只會在專案經濟中得到發展。專案經濟是新興的全球格局，其中組織將透過成功完成專案、交付產品以及與價值流保持一致，日益創造財務與社會價值。

Prashara 表示：「我們生活在充滿變化和不確定性的世界中，而COVID-19在一夜之間對商業環境以及社會本身造成了重大衝擊和破壞，從而加速了這些趨勢。這份報告預覽了我們將生活於其中的世界，以及我們的專案專業人士與變革者群體將如何推動更大的社會影響力和價值，且無論是什麼行業或處於全球的哪個角落。當今的成功需要他們繼續培養強大的商業頭腦，並瞭解我們賴以運作的更廣泛策略環境。」

您可線上閱讀《2021年大趨勢》報告全文：https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/megatrends。

關於國際專案管理學會(PMI)

國際專案管理學會(Project Management Institute, PMI)是全球首屈一指的專案、計畫或組合管理專業會員協會。透過全球宣導、合作、教育和研究，我們努力在全球各地為專案經濟(The Project Economy)培養300餘萬專業人士：專案經濟是未來的經濟，所有工作和個人都圍繞專案、產品、計畫和價值流來安排。我們現在已成立50年，在全球幾乎每個國家運作，透過全球認可的標準、認證、社群、資源、工具、學術研究、出版物、職業發展課程和交流機會，推動事業發展、改善機構成就並進一步推進專案管理職業的成熟。作為PMI大家庭的一部分，ProjectManagement.com®互動式網站創建線上全球化社群，提供更多資源、更優質的工具、更大的網路和更廣闊的視野。歡迎造訪 www.PMI.org、www.projectmanagement.com、www.facebook.com/PMInstitute，也可以在Twitter上關注我們：@PMInstitute。

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