美国项目管理协会发布的《 2021年大趋势》聚焦项目将如何平衡新兴的颠覆力量

费城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--美国项目管理协会(Project Management Institute, PMI)发布最新报告，其中涉及正重塑世界的商业、地缘政治和技术方面的长期趋势，以及面对这些颠覆将会在未来几年出现的最普遍、最关键的项目类型。《2021年大趋势》(Megatrends 2021)有助于确保项目领导者更好地了解全球的快速转型以及他们当下所处的全球环境。

美国项目管理协会总裁兼首席执行官Sunil Prashara表示：“我们知道，2020年全世界发生了巨大变化，而我们的研究则证实这些趋势改变全球商业模式的方式将产生长期影响。报告中列出的五大趋势几乎涉及各行各业和所有地区。从COVID-19疫情、气候危机到人工智能的广泛使用，这些力量正在驱动各行业发生变革，要求领导者采用新的思维方式和工作方式。作为组织和社区中的变革者，项目领导者在应对这些挑战和拥抱新机遇方面有着得天独厚的优势。”

报告借鉴了趋势数据、二次研究以及与项目专业人员的访谈、新闻报道和行业数据，详细阐述了一系列跨领域的紧迫主题：

气候危机正迫使各领域的领导者在全球范围内开展合作并调集资源，以改变气候变化的广泛趋势，并减轻其造成的诸多近期后果。

过去十年间的全球抗议浪潮表明，变革不是应否进行的问题，而是何时进行的问题，并激发了企业对种族、性别与族群多样性的日益坚定的承诺。

新兴市场有望解决全球贫困等长期加重的问题，并有可能获得人口红利，但仍需要在基础设施与教育方面进行大量全球投资。

人工智能(AI)的增长重新界定了技术和继续学习的可能性，但领导者必须努力应对AI在偏见和不平等这些复杂问题上的道德影响。

这些复杂的挑战将继续推动对全才型有魄力的项目人才的需求，这些人才可帮助将社会影响项目作为战略重点，培育开放和创新的合作伙伴生态系统，并重新考虑与客户和更广泛的利益相关者的关系。

基于项目的技能对于帮助企业将想法变为现实至关重要。具有全球视野的项目专业人士和变革者的能力将会在项目经济中得到发展。项目经济是新兴的全球格局，其中组织通过成功完成项目、交付产品以及与价值流保持一致，将越来越多地实现财务与社会价值。

Prashara 表示：“我们生活在一个充满变化和不确定性的世界中，而COVID-19在一夜之间对商业世界以及社会本身造成了重大冲击和破坏，从而加速了这些趋势。这份报告预先展示了我们将生活于其中的世界，以及我们的项目专业人士与变革者社区将如何推动实现更大的社会影响力和价值，且无论是什么行业或处于全球的哪个角落。当下的成功要求他们继续培养强大的商业头脑，并了解我们赖以开展运营的更广泛的战略环境。”

您可在线阅读《2021年大趋势》报告全文：https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/megatrends。

关于美国项目管理协会(PMI)

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