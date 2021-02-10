哈里伯頓實驗室宣佈首批加入的公司

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--哈里伯頓實驗室(Halliburton Labs)今天宣佈，其合作環境將迎來首批入選公司。在該環境中，企業家、學者和投資者將共同推進更清潔、平價能源的發展。作為首批加入的公司，Enexor BioEnergy、Momentum Technologies和OCO Inc.將能夠利用該實驗室深厚的業務和技術專長、相關設施和網路，來加速各自產品的研發。

哈里伯頓實驗室董事總經理Dale Winger表示：「熱忱歡迎這些擁有強大技術實力公司的加入，他們展示出極具發展前景的創新能力，並且正在努力解決清潔能源方面的重大挑戰。非常期待能與這些新加入的公司合作，我們將提供世界一流的工業能力和專業知識，幫助他們進一步擴大規模。」

Enexor BioEnergy的主營業務是提供現場再生能源解決方案，以幫助解決全球有機和塑膠廢棄物難題。該公司的生物能源系統已獲專利，可將幾乎任何有機、塑膠或生物質廢棄物的任何組合轉變為平價再生電力和熱能。Enexor BioEnergy創辦人兼執行長Lee Jestings表示：「我們已經看到來自世界各地的客戶對Enexor再生能源解決方案的龐大需求。能夠加入哈里伯頓實驗室，我們倍感榮幸。實驗室擁有遍佈全球的網路和深厚的製造專長，可協助Enexor滿足全球的重要需求，同時對環境產生顯著的積極影響。這是我們進軍全球市場的重要一步。」

Momentum Technologies的主要業務是與鋰電池回收商和製造商合作，對廢棄物中的關鍵材料進行回收再利用。Momentum擁有與美國能源部合作開發並獲得專利的MSX技術，可從廢鋰電池、稀土永磁體和其他有價值的廢棄品中高效回收純淨的關鍵材料。MSX技術讓Momentum能夠在廢棄物產生地建立處理工廠，從而消除運輸成本和相關碳排放。Momentum Technologies執行長Preston Bryant表示：「哈里伯頓實驗室是促進我們尖端鋰電池回收技術規模化的理想環境。我們很高興能夠利用哈里伯頓實驗室的工程和供應鏈專長及全球業務網路，使Momentum加速進入領先行列。」

OCO Inc.的主要業務是將二氧化碳、水和零碳電力轉化為富氫平臺化學物質，這些物質可用於製造多種零碳化學品、材料和燃料。OCO的生產過程具有高度碳負性，與現有化石基的生產過程和原料相比，可大幅降低成本。OCO Inc.創辦人兼執行長Todd Brix表示：「哈里伯頓實驗室寶貴的工業專長和網路將支援我們建構、部署和示範符合真實標準的商業級系統，這也是我們商業化過程的下一步目標，即建立工業規模的工廠。」

關於哈里伯頓實驗室

哈里伯頓實驗室(Halliburton Labs)是企業家、學者、投資者和工業實驗室共同參與的合作環境，旨在推進更清潔的平價能源開發。實驗室位於德州休士頓的哈里伯頓公司總部，在單一地點即可接觸和利用世界一流的設施、營運專長、實際指導和融資機會，以協助成員公司擴大業務規模。敬請瀏覽實驗室網站：www.halliburtonlabs.com。亦可在Twitter、LinkedIn和Instagram上關注哈里伯頓實驗室。哈里伯頓實驗室是哈里伯頓公司的全資子公司。

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