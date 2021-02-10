哈里伯顿实验室宣布首批加入的公司

休斯敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--哈里伯顿实验室(Halliburton Labs)今天宣布，其合作环境将迎来首批入选公司。在该环境中，企业家、学者和投资者将共同推进更清洁的平价能源发展。作为首批加入的公司，Enexor BioEnergy、Momentum Technologies和OCO Inc.将能够利用该实验室深厚的运营和技术专长、相关设施和网络，来加速各自产品的研发。

哈里伯顿实验室董事总经理Dale Winger表示：“ 热忱欢迎这些拥有强大技术实力公司的加入，他们向我们展示出发展前景广阔的创新能力，并且正在努力解决清洁能源方面的重大挑战。非常期待能与这些新加入的公司进行合作，我们将提供世界一流的行业能力和专业知识，帮助他们进一步扩大规模。”

Enexor BioEnergy的主营业务是提供现场可再生能源解决方案，以帮助解决全球有机和塑料废物难题。该公司的生物能源系统已获专利，可将几乎任何有机、塑料或生物质废物的任何组合转化为平价可再生电力和热能。Enexor BioEnergy创始人兼首席执行官Lee Jestings表示：“ 我们已经看到，来自世界各地的客户对Enexor可再生能源解决方案拥有着巨大的需求。能够加入哈里伯顿实验室，我们倍感荣幸。实验室拥有遍布全球的网络和深厚的制造专长，可帮助Enexor满足全球范围内的重要需求，同时对环境产生显著的积极影响。这是我们进军全球市场的重要一步。”

Momentum Technologies的主要业务是与锂电池回收商和制造商合作，对废物中的关键材料进行回收再利用。Momentum拥有与美国能源部合作开发并获得专利的MSX技术，可从废锂电池、稀土永磁体和其他有价值的废品中高效回收纯净的关键材料。MSX技术让Momentum能够在废物产生地建立处理工厂，从而消除运输成本和相关碳排放。Momentum Technologies首席执行官Preston Bryant表示：“ 哈里伯顿实验室是促进我们尖端锂电池回收技术规模化的理想环境。我们很高兴能够利用哈里伯顿实验室的工程和供应链专长及全球运营网络，使Momentum加速进入领先行列。”

OCO Inc.的主要业务是将二氧化碳、水和零碳电力转化为富氢平台化学物质，这些物质可用于制造多种零碳化学品、材料和燃料。OCO的生产过程具有高度碳负性，与现有基于化石的生产过程和原料相比，可大幅降低成本。OCO Inc.创始人兼首席执行官Todd Brix表示：“ 哈里伯顿实验室宝贵的行业专长和网络将支持我们构建、部署和演示符合真实标准的商业级系统，这也是我们商业化过程的下一步目标，即建立一座工业规模的工厂。”

关于哈里伯顿实验室

哈里伯顿实验室(Halliburton Labs)是一个企业家、学者、投资者和工业实验室共同参与的协作环境，旨在推进更清洁的平价能源开发。实验室位于德州休斯敦的哈里伯顿公司总部，可以一站式地访问和利用世界一流的设施、运营专长、实践指导和融资机会，以帮助成员公司扩大业务规模。敬请访问实验室网站：www.halliburtonlabs.com。亦可在Twitter、LinkedIn和Instagram上关注哈里伯顿实验室。哈里伯顿实验室是哈里伯顿公司的全资子公司。

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