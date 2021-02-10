Andersen Global與Prism Chambers合作擴展模里西斯業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與總部位於模里西斯的法律事務所Prism Chambers簽署合作協定，進一步加強其非洲平臺的深度和廣度。

Prism Chambers法律事務所由其董事總經理Johanne Hague於2019年創立，專注於處理當地和國際層面與歲入法相關的各項業務，並專注於服務非洲市場客戶。該事務所還在銀行與金融、公司與商業、私人客戶、破產、競爭、媒體與娛樂以及房地產與物業等領域提供一系列法律服務。

Johanne表示：「我們努力追求卓越，致力於成為模里西斯法律服務界的標竿組織。目前我們是模里西斯國內唯一一家專門從事稅務業務的法律事務所，業務涵蓋諮詢、交易工作以及稅務爭議等，從而讓我們在市場上建立起競爭優勢。隨著我們的業務在全球不斷擴張，客戶至上的經營理念仍是首要重點，此次合作將提升我們提供無縫式頂級服務的能力。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「與Prism Chambers的合作建立在我們的企業策略之上，即透過我們的成員和合作事務所，為客戶提供全套整合式服務。Johanne和她的團隊展現出對內部管理和透明度的不懈追求，並與我們在該地區的其他成員和合作事務所建立了密切的工作關係，在我們鞏固在非洲地區的地位之際，雙方的合作可在整個組織創造綜效。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾7,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾245個地點發展業務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。