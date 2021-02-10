Andersen Global与Prism Chambers合作拓展毛里求斯业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与总部位于毛里求斯的律师事务所Prism Chambers签署合作协议，进一步加强其非洲平台的深度和广度。

Prism Chambers律师事务所由其董事总经理Johanne Hague于2019年创立，专注于处理当地和国际层面与收入法相关的各项业务，并侧重服务非洲市场客户。该事务所还在银行与金融、公司与商业、私人客户、破产、竞争、媒体与娱乐以及房地产与物业等领域提供一系列法律服务。

Johanne表示：“我们努力追求卓越，致力于成为毛里求斯法律服务界的标杆律所。目前我们是毛里求斯国内唯一一家专门从事税务业务的律师事务所，业务涵盖咨询、交易工作以及税务争议等，从而让我们在市场上建立起竞争优势。随着我们的业务在全球范围内不断拓展，以客户为先的经营理念仍是当前的重中之重，此次合作将提升我们提供无缝式顶级服务的能力。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz补充道：“与Prism Chambers的合作建立在我们的企业战略之上，即通过我们的成员和合作律所，为客户提供一整套综合服务。Johanne和她的团队展现出对内部管理和透明度的不懈追求，并与我们在该地区的其他成员和合作事务所建立了密切的工作关系，双方的合作让我们能够在非洲地区保持立足点的同时，在整个组织内部打造协同效应。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾7,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾245个地点开展业务。

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