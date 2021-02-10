WorldRemit與菲律賓的Palawan Pawnshop合作，讓菲律賓人2021年能在更多地點領取現金匯款

菲律賓馬尼拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--在新的一年，全球首屈一指的數位跨境支付公司WorldRemit在菲律賓迎來新的匯款支付合作夥伴Palawan Pawnshop。透過這項合作，WorldRemit的收款人在Palawan Pawnshop遍佈菲律賓的3,300多家分支機搆及其2,000個合作據點領取現金匯款時，現在可以直接報上WorldRemit的名字。

WorldRemit菲律賓地區總監Earl Melivo表示：「在WorldRemit，我們希望確保匯款安全迅速地到達菲律賓，並使受益人能夠輕鬆地在任何地方領取匯款。與Palawan Pawnshop合作使我們能進一步擴大在菲律賓業已十分強大的提現網路，在已有2.5萬個提現合作據點的基礎上再增加5,000個據點。」

隨著多個資金匯出國恢復封鎖以及菲律賓國內的流動性繼續受到限制，在人們與親人保持聯繫並確保匯款持續流動方面，像WorldRemit這樣的數位服務提供者扮演至關重要的角色。

Melivo補充道：「WorldRemit的目標是使匯款人和收款人更容易使用數位金融服務。隨著2021年的到來，我們將繼續開發技術，同時增強我們的提現合作網路，讓海外菲律賓工作者(OFW)可以安心地繼續支持他們在國內的家人。」

Palawan Pawnshop負責財務和管控的副總裁Lilian Concepcion C. Selda表示：「Palawan Pawnshop和Palawan Express Pera Padala集團將繼續為菲律賓人的日常金融需求提供服務。作為提供金融服務的錢莊，我們致力於幫助菲律賓家庭擁有更好的生活。一筆筆匯款不僅是日常開支所需，而且也會成為我們同胞的文憑、房子和生計。」

如欲進一步瞭解如何透過WorldRemit輕鬆匯款和收款，請造訪：www.worldremit.com。您可以在Google Play和App Store下載WorldRemit應用程式。

關於WorldRemit

WorldRemit是首屈一指的數位跨境支付公司。我們使國際匯款在線上進行，顛覆了以前由線下的傳統參與者主導的行業，從而使國際匯款更安全、更快捷、成本更低。目前，我們在全球擁有超過1,100名員工，可從50個國家匯款至150個國家，並在全球6,500個匯款渠道中運作。

在發送端，WorldRemit為100%數位化（無現金），提高了便利性並加強了安全性。對於匯款接收者，該公司提供廣泛的選擇，包括銀行存款、實收現金、行動電話充值和行動理財。

WorldRemit由Accel、TCV和Leapfrog提供支援，總部位於英國倫敦，在美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓、南非、索馬里蘭、烏干達、肯亞、盧安達、坦尚尼亞、辛巴威和比利時設有區域辦事處。

更多資訊請造訪www.worldremit.com

關於Palawan Pawnshop

Palawan Pawnshop - Palawan Express Pera Padala是一站式的錢莊，每週7天為全國的菲律賓人提供各種金融服務，至今已有35年。該公司於1985年8月17日在公主港市(Puerto Princesa City)成立，最初只提供典當經紀服務，現在已擴展到匯款、外幣兌換、國際匯款支付、匯款到銀行帳戶、現金卡/ATM提款、票據支付、意外保險、電子儲值和網上匯款服務。

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