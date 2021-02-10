WorldRemit与菲律宾的Palawan Pawnshop合作，让菲律宾人2021年能在更多地点领取现金汇款

菲律宾马尼拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--在新的一年，全球领先的数字跨境支付公司WorldRemit在菲律宾迎来了新的汇款支付合作伙伴Palawan Pawnshop。通过这一合作，WorldRemit的收款人现在可以在Palawan Pawnshop遍布菲律宾的3,300多家分支机构及其2,000个合作网点领取现金汇款时，直接报上WorldRemit的名字。

WorldRemit菲律宾地区总监Earl Melivo表示：“在WorldRemit，我们希望确保汇款安全迅速地到达菲律宾，并使受益人能够轻松地在任何地方领取汇款。通过与Palawan Pawnshop合作，我们将在已有2.5万个提现合作网点的基础上再增加5,000个，从而进一步扩大我们在菲律宾业已十分强大的提现网络。”

随着多个资金汇出国恢复封锁以及菲律宾国内的资金流动性继续受到限制，在将人们与亲人联系起来并确保汇款持续流动方面，像WorldRemit这样的数字服务提供商发挥着至关重要的作用。

Melivo补充道：“WorldRemit的目标是使汇款方和收款方更容易获得数字金融服务。随着2021年的到来，我们将继续开发我们的技术，同时增强我们的提现合作网络，让海外菲律宾工作者(OFW)可以安心地继续支持他们在国内的家人。”

Palawan Pawnshop负责财务和管理的副总裁Lilian Concepcion C. Selda表示：“Palawan Pawnshop和Palawan Express Pera Padala集团将继续为菲律宾人的日常金融需求服务。作为一个提供金融服务的‘货币商店’，我们致力于帮助菲律宾家庭过上更好的生活。一笔笔汇款不仅是日常开支所需，而且也是我们同胞的文凭、房子和生计。”

如需进一步了解如何通过WorldRemit轻松汇款和收款，请访问：www.worldremit.com。您可以在Google Play和App Store中下载WorldRemit应用。

关于WorldRemit

WorldRemit是一家领先的数字跨境支付公司。我们通过使国际汇款在线上进行，颠覆了以前由线下的传统参与者主导的行业，从而使国际汇款更安全、更快捷、成本更低。目前，我们在全球拥有超过1,100名员工，可从50个国家汇款至150个国家，并在全球6,500个汇款通道中开展运营。

在发送端，WorldRemit实现了100%数字化（无现金），提高了便利性并增强了安全性。对于汇款接收者，该公司提供了广泛的选择，包括银行存款、实收现金、移动电话充值和移动货币。

WorldRemit由Accel、TCV和Leapfrog提供支持。其总部位于英国伦敦，在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、香港、新加坡、马来西亚、菲律宾、南非、索马里兰、乌干达、肯尼亚、卢旺达、坦桑尼亚、津巴布韦和比利时设有区域办事处。

更多信息请访问www.worldremit.com

关于Palawan Pawnshop

Palawan Pawnshop - Palawan Express Pera Padala是一个一站式的货币商店，每周7天为全国的菲律宾人提供各种金融服务，至今已有35年。该公司于1985年8月17日在公主港市(Puerto Princesa City)成立，最初只提供典当经纪服务，现在已扩展到汇款、外币兑换、国际汇款支付、汇款到银行账户、现金卡/ATM取款、票据支付、意外保险、电子储值和网上汇款服务。

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