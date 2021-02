Andersen Global udvider sin tilstedeværelse i Mauritius med tilføjelse af samarbejdsfirmaet Prism Chambers

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global forstærker dybden og bredden af sin afrikanske platform yderligere gennem en samarbejdsaftale med det Mauritius-baserede advokatfirma Prism Chambers.

Prism Chambers, der blev grundlagt i 2019 af Administrerende Direktør Johanne Hague, har specialiseret sig i alle aspekter af indtægtsret på lokalt og internationalt niveau med fokus på kunder på det afrikanske marked. Firmaet leverer også en række juridiske tjenester inden for bank- og finansvirksomhed, selskabs- og handelsret, private kunder, insolvens, konkurrence, medier og underholdning samt fast ejendomshandel og ejendomsret.

"Vi stræber efter ekspertise og efter at være en benchmark-organisation for juridiske tjenester i Mauritius", siger Johanne. "Vi er i øjeblikket det eneste advokatfirma i landet med en dedikeret skattepraksis, der dækker rådgivnings- og transaktionsarbejde samt skattekontroverser, hvilket har givet os en konkurrencemæssig fordel på vores marked. Da vores "kunden først"-tilgang stadig er vores topprioritet, øger dette samarbejde vores evne til at levere gnidningsløse, førsteklasses tjenester, efterhånden som vi fortsætter med at skalere globalt".

Bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark Vorsatz tilføjer: "Vores samarbejde med Prism Chambers bygger på vores strategi om at levere en komplet pakke med integrerede tjenester gennem vores medlems- og samarbejdsfirmaer. Johanne og hendes team udviser en forpligtelse om ledelse og gennemsigtighed og har tætte samarbejdsrelationer med vores andre medlems- og samarbejdsfirmaer i regionen, hvilket skaber synergi i hele vores organisation, mens vi fastholder vores fodfæste i den afrikanske region".

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 7.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 245 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

