香港旅游发展局首次推出环球粉丝互动项目“香港Fan圈”计划正式上线

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--今日，香港旅游发展局（旅发局）宣布首次推出环球粉丝互动项目，在持续落实旅游复苏计划的同时，进一步提振香港旅游业。

旅发局主席彭耀佳博士表示：“旅发局一直为推动旅业复苏进行积极筹备，以迎接疫后旅客重临香港。这次环球粉丝互动项目邀约甚广，不仅是旅发局振兴旅游计划中的重要一环，也是我们对热爱香港的旅客们的真诚回馈，感谢他们长期以来将香港作为世界级旅游目的地首选。”

受疫情影响，许多旅客已久未访港，为令其重温香港特有的城市魅力和社区特色，旅发局盛邀“超粉”们参与线上及线下活动，以期在疫情好转、各地解除旅游禁令后，“超粉”和热爱香港的旅客们能够重新探索绚丽多姿的香港——从古迹到隐秘的景点，从新鲜体验到新奇活动，并通过社交平台与粉丝及好友分享经历。同期，旅发局亦会推出极具吸引力的优惠与奖励计划，回报所有香港粉丝与好友。

彭耀佳博士称：“旅发局通过环球粉丝互动项目迈出重要的第一步，与热情的旅客重新互动。当重开边境时，我们会推出‘再遇·就在香港’推广活动，对外展示香港已准备就绪，并会以大量超值的旅游优惠及丰富的旅游体验，迎接旅客到访。”

作为环球粉丝互动项目的重要组成部分，旅发局在中国内地市场诚邀热爱香港、乐于分享的各界意见领袖和网络达人加入“香港Fan圈”，并与其建立长期合作关系，挖掘“超粉”的原创能力及其在垂直圈层的影响力，将其列为香港旅游合作内容的创作者，优先参与旅发局举办的各类体验活动和推广项目，传播和扩散香港旅游魅力。“超粉”们将有针对性的规划内容，分阶段、分主题地将香港故事、当季精彩、全新景点及旅行体验传递给目标受众，引发香港旅游话题的讨论和参与。

伴随着环球粉丝互动项目的启动，别具香港特色的新春虚拟导赏团将同期拉开序幕。作为最具影响力的“超粉”群体之一，多名来自内地的“香港Fan圈超粉”将在2月10日（腊月二十九）参加云端“新春虚拟导赏团”直播，率先体验春节期间香港五花八门的热点活动和热闹气氛，通过探店著名老字号零食铺、“云”采购年货、与主厨分享经典年夜饭等活动，探寻地道港式年味。

随即，他们将在广泛的社交平台上“种草”香港的传统文化和新鲜体验，呈现深度、多元的创意内容，如旅行视频、IP漫画、手绘、时尚穿搭等，以圈层意见领袖带动广泛受众关注，提升受众对香港目的地的好感度。

而来自全球其他主要客源市场的 “超粉”也将在春节期间 “云游”香港，足不出户游览魅力社区“旧城中坏”，体验传统节庆习俗并选购吉祥年货。旅发局还为“超粉”们准备了新春福袋，送上新年祝福。

– 完 –

更多详情，敬请查询：

香港旅游发展局官方网站：DiscoverHongKong.cn

官方微博：@香港旅游发展局

官方微信：香港旅游发展局