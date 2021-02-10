Kong融资1亿美元以加速云连接

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--云连接公司Kong Inc.今天宣布已完成由Tiger Global Management领投，现有投资者Index Ventures、CRV、纪源资本(GGV Capital)、Andreessen Horowitz以及新投资者高盛(Goldman Sachs)跟投的1亿美元D轮融资。最新一轮融资使Kong的融资总额达到1.71亿美元，自C轮融资以来，该公司估值翻了三倍，达到14亿美元。Kong将利用这笔资金扩大其上市运营规模，发展世界级的工程和客户体验团队，并利用其新的基于软件即服务(SaaS)的Kong Konnect服务连接平台加速云连接过程。

Tiger Global Management合伙人John Curtius表示：“面向数字化和云计算的转型在各方面都具有革命性意义，正在将以开发者为主导的组织和API优先(API-first)公司迅速推向前沿。凭借令人瞩目的发展势头、满意的客户和强劲的市场份额，Kong已准备好帮助企业满足这种新数字现实的日益增长的需求，并在当今的云原生世界中取得成功。过去几年我们一直在密切关注Kong，它确实开始与其他公司拉开了差距。”

此次融资创下了Kong创纪录的一年，其旗舰开源软件“Kong Gateway”的使用量大幅增加，目前总下载量已超过2.2亿次，每月活跃实例达到150万。公司将德国电信(Deutsche Telekom)、Orange、Papa John's和西门子(Siemens)等重要的全球2000强企业纳入其不断增长的企业客户群，其小型企业和中型市场企业客户增加至原来的三倍。此外，Kong还被评为Inc. 5000公司和Deloitte Technology Fast 500公司，三年期间的收入增长了1,908% 。

Kong Inc.首席执行官兼联合创始人Augusto Marietti表示：“到2020年，随着公司快速跟踪针对新冠疫情所发布的新数字体验，我们看到了动态数据和服务的爆炸式增长。软件变得如同一个贯穿数百万个API和服务的巨大神经系统。Kong的使命是通过构建未来的云连接结构而成为中流砥柱和中坚力量。”

IDC预测，到2025年，全球数据将达到175ZB，其中49%的数据驻留在云端。Gartner数据显示，到2024年，云原生平台将成为超过四分之三的新数字工作负载的基础。Kong Konnect是一个专为云原生应用而设计、以服务方式交付的全栈服务连接平台，使开发人员、架构师和运营商能够在边缘、应用内和应用之间无缝地提供连接。它在任何基础设施上提供可靠、可观察和安全的通用服务连接和管理。

Kong Inc.首席技术官兼联合创始人Marco Palladino表示：“现代基础设施是由开源技术驱动的，而Kong的开源DNA在推动其在社区和企业组织中的应用方面发挥了关键作用。Kong Konnect通过提供一个全栈服务连接平台，利用可在诸如Kubernetes和虚拟机(VM)等所有云和所有平台上运行的Kong Gateway、CNCF的Kuma和Insomnia等开放技术，实现从API网关到服务网格的覆盖，将云连接提升到一个新的水平。现在，世界各地的团队只需点击一下鼠标，就可以提取出其企业L4-L7连接，构建出前所未有的安全、灵活和分布式的应用。”

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关于Kong Inc.

Kong创建了软件和托管服务，利用智能自动化在云、Kubernetes、数据中心和更多位置之间和之内以原生方式连接API和微服务。基于开源核心构建的Kong服务连接平台允许企业可靠、安全地管理现代架构的API和服务的整个生命周期，包括微服务、无服务器和服务网状结构，从而实现数字化创新。通过为开发者团队提供前所未有的架构自由度，Kong加速了创新周期，提高了生产力，并实现了传统及现代系统和应用的无缝衔接。如需了解更多关于Kong的信息，请访问https://konghq.com或在Twitter上关注@thekonginc。

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