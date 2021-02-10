Kong融資1億美元以加速雲端連接

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--雲端連接公司Kong Inc.今天宣布已完成由Tiger Global Management領投，現有投資人Index Ventures、CRV、紀源資本(GGV Capital)、Andreessen Horowitz以及新投資人高盛(Goldman Sachs)跟投的1億美元D輪融資。最新一輪融資使Kong的融資總額達到1.71億美元，自C輪融資以來，該公司估值翻了三倍，達到14億美元。Kong將利用這筆資金擴大其上市營運規模，發展世界級的工程和客戶體驗團隊，並利用其採用軟體即服務(SaaS)模式的全新Kong Konnect服務連接平臺加速雲端連接過程。

Tiger Global Management合夥人John Curtius表示：「針對數位化和雲端運算的轉型在各方面都具有革命性意義，正在將以開發者為主導的組織和API優先(API-first)公司迅速推向前沿。憑藉令人矚目的發展態勢、滿意的客戶和強勁的市場版圖，Kong已準備好幫助企業滿足這種新數位現實的日益成長的需求，並在當今的雲端原生世界中取得成功。過去幾年我們一直在密切關注Kong，它確實開始與其他公司拉開了差距。」

此次融資創下了Kong創紀錄的一年，其旗艦開放原始碼軟體Kong Gateway的使用量大幅增加，目前總下載量已超過2.2億次，每月活躍執行個體達到150萬。公司將德國電信(Deutsche Telekom)、Orange、Papa John's和西門子(Siemens)等重要的全球2000大企業納入其不斷成長的企業客戶群，其小型企業和中型市場企業客戶增加至原來的三倍。此外，Kong還被評為Inc. 5000公司和Deloitte Technology Fast 500公司，三年期間的收入成長了1,908% 。

Kong Inc.共同創辦人兼執行長Augusto Marietti表示：「到2020年，隨著公司快速追蹤針對新冠疫情所發布的新數位體驗，我們看到了動態資料和服務的爆炸式成長。軟體變得如同一個貫穿數百萬個API和服務的巨大神經系統。Kong的使命是透過建置未來的雲端連接結構而成為中流砥柱和中堅力量。」

IDC預測，到2025年，全球資料將達到175ZB，其中49%的資料駐留在雲端。Gartner資料顯示，到2024年，雲端原生平台將成為超過四分之三的新數位工作負載的基礎。Kong Konnect是一個專為雲端原生應用程式而設計、以服務方式交付的全堆疊服務連接平臺，使開發人員、架構師和營運商能夠在邊緣、應用程式內和應用程式之間順暢地提供連接。它在任何基礎架構上提供可靠、可觀察和安全的通用服務連接和管理。

Kong Inc.共同創辦人兼技術長Marco Palladino表示：「現代基礎架構是由開放原始碼技術驅動的，而Kong的開放原始碼DNA在推動其在社群和企業組織中的應用方面發揮了關鍵作用。Kong Konnect透過提供一個全堆疊服務連接平臺，利用可在諸如Kubernetes和虛擬機器(VM)等所有雲端和所有平臺上執行的Kong Gateway、CNCF的Kuma和Insomnia等開放技術，實現從API閘道到服務網狀網路的覆蓋，將雲端連接提升到一個新的水準。現在，世界各地的團隊只需按一下滑鼠，就可以擷取其企業L4-L7連接，建置出前所未有的安全、靈活和分散式的應用程式。」

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關於Kong Inc.

Kong創建了軟體和代管服務，利用智慧自動化在雲端、Kubernetes、資料中心和更多位置之間和之內以原生方式連接API和微服務。採用開放原始碼核心建置的Kong服務連接平臺允許企業可靠、安全地管理現代架構的API和服務的整個生命週期，包括微服務、無伺服器和服務網狀結構，從而實現數位化創新。透過為開發者團隊提供前所未有的架構自由度，Kong加速了創新週期，提高了生產力，並實現了傳統及現代系統和應用程式的順暢銜接。如需瞭解更多關於Kong的資訊，請造訪https://konghq.com或在Twitter上關注@thekonginc。

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