PacketFabric étend ses services SDN en Europe via Colt On Demand

CULVER CITY, Californie et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--PacketFabric, un innovateur de la connectivité à la demande, pour les entreprises clientes à l’Internet privé sécurisé, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Colt Technology Services, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connectivité à haut débit. Ce partenariat vise à intégrer directement l’offre On Demand, de Colt, à la plateforme réseau en tant que service (Network-as-a-Service, NaaS) de PacketFabric, permettant dans un premier temps aux entreprises clientes de PacketFabric, de bénéficier d’une connectivité réseau en temps réel, vers 100 sites de centres de données, clés en Europe.

La clientèle mondiale de PacketFabric peut désormais créer en quelques minutes une connectivité cloud hybride et backbone privée, sécurisée et à faible latence, activée via une interconnexion avec Colt, définie par logiciel et basée sur une API. La plateforme On Demand de Colt est soutenue par le réseau Colt IQ, qui couvre plus de 29 000 bâtiments en réseau et 900 centres de données dans le monde. Elle augmentera considérablement la portée de la plateforme NaaS ultra moderne de PacketFabric, dans toute l’Europe. Grâce à cette intégration, les entreprises clientes de PacketFabric pourront bénéficier d’une véritable expérience SDN permettant de fournir des services en temps réel via un portail, ce qui confère une plus grande agilité au paysage commercial d’aujourd’hui en pleine évolution.

« Quand nous avons examiné nos plans d’expansion européens, il est apparu clairement que Colt était le bon partenaire stratégique pour PacketFabric », a déclaré Jezzibell Gilmore, cofondatrice et directrice commerciale de PacketFabric. « Non seulement Colt se distingue comme un innovateur et un pionnier dans les services de connectivité, mais ses équipes sont à l’avant-garde du secteur des télécommunications en matière de diversité et d’inclusion. En tant que start-up fondée par des femmes, nous sommes passionnées par la façon dont Keri Gilder, PDG de Colt, a défendu la cause des femmes dans les secteurs des télécommunications et de la technologie. Ce partenariat est donc particulièrement significatif à titre personnel, aussi bien pour moi que pour ma cofondatrice Anna Claiborne. »

« Colt s’efforce de transformer la façon dont le monde opère grâce à la puissance de la connectivité, et cette collaboration avec PacketFabric offrira aux entreprises clientes l’agilité et la flexibilité dont elles ont besoin pour relever les défis commerciaux d’aujourd’hui », a commenté pour sa part Keri Gilder, PDG de Colt. « Chez Colt, nous ne voulons pas seulement transformer la façon dont les réseaux sont alimentés, nous croyons également qu’il faut changer la réputation de ce secteur et les voix qui y font autorité. Je suis passionnée par la promotion des femmes, et je suis fière de m’associer à une entreprise créée et dirigée par des femmes. J’estime que cette collaboration n’est qu’un exemple de notre manière de renouveler et de déployer les réseaux de demain pour les clients du monde entier. »

« Le rapport intitulé Global Data Center and Colocation (Centre de données mondial et colocation), de Structure Research a indiqué que l’interconnexion de l’UE continuera à être alimentée et à se développer, et que le marché connaîtra une expansion significative, ce qui est de bon augure pour nos clients partenaires et coentreprises », s’est réjouie Anna Claiborne, cofondatrice de PacketFabric et SVP Produit et Ingénierie.

Le réseau Colt IQ relie les centres de données à travers l’Europe, l’Asie et les plus grands centres d’affaires d’Amérique du Nord. La plateforme Network-as-a-Service de PacketFabric orchestre et garantit la connectivité entre les installations de colocation, les clouds, et offre une interconnexion entre les réseaux privés à travers le monde. PacketFabric a récemment reçu la distinction « 2020 Fierce Telecom Innovation Award for Cloud Services » (Innovateur Telecom de pointe pour les services cloud en 2020), et « Cool Vendor in Enhanced Internet Services and Cloud Connectivity » (Fournisseur en vogue de services Internet améliorés et de connectivité cloud) attribuée par Gartner. La société a aussi été sélectionnée par CRN parmi les « 10 Hottest Networking Startups in 2020 » (10 startups de réseautage les plus dynamiques de 2020).

À propos de PacketFabric

PacketFabric redéfinit la façon dont les entreprises déplacent les données, en automatisant les services de connectivité réseau. En tirant parti d’une architecture de réseau SDN entièrement automatisée et des toutes dernières technologies en matière d’optique et de commutation de paquets, PacketFabric rend possibles des services de connectivité dynamiques en temps réel, entre plusieurs centaines d’installations de colocation de premier ordre, sur de nombreux marchés mondiaux. La plateforme Network-as-a-Service (NaaS) de PacketFabric offre un déploiement réseau simple, économique et évolutif via son interface de programmation d’application (Application Program Interface, API) avancée et son portail Web. PacketFabric s’est vue attribuer la distinction « 2020 Fierce Telecom Innovation Award for Cloud Services » (Innovateur Telecom de pointe pour les services cloud en 2020) ; figure parmi les « 10 Hottest Networking Startups in 2020 » (10 startups de réseautage les plus dynamiques de 2020) désignées par CRN ; et a été reconnue « Cool Vendor in Enhanced Internet Services and Cloud Connectivity » (Fournisseur en vogue de services Internet améliorés et de connectivité cloud) par Gartner. Les investisseurs de PacketFabric comprennent NantWorks et Digital Alpha Advisors. Pour en savoir plus, rendez-vous sur packetfabric.com.

À propos de Colt

Colt s’efforce de transformer la façon dont le monde opère grâce à la puissance de la connectivité, en tirant parti de ce qui a toujours été dans son ADN pour garantir le succès de ses clients. Le réseau Colt IQ relie plus de 900 centres de données et plus de 29 000 bâtiments en réseau à travers l’Europe, l’Asie et les plus grands centres d’affaires d’Amérique du Nord.

Colt comprend les exigences de connectivité changeantes d’aujourd’hui et fournit des solutions vocales et de réseautage à large bande passante, agiles, à la demande et sécurisées, pour assurer la prospérité des entreprises. Sa clientèle englobe des organisations à forte intensité de données couvrant plus de 210 villes dans plus de 30 pays. Colt est un innovateur reconnu et un pionnier des réseaux définis par logiciel (Software Defined Networks, SDN) et de la virtualisation des fonctions réseau (Network Function Virtualization, NFV). Société privée, Colt est l’une des entreprises les plus financièrement solides du secteur, ce qui lui permet de placer les besoins de ses clients au cœur de ses préoccupations. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.colt.net.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.