Tilray® anuncia un acuerdo con Grow Pharma para importar y distribuir productos de cannabis medicinal en el Reino Unido

NANAIMO, Columbia Británica--(BUSINESS WIRE)--Tilray Inc. (NASDAQ: TLRY), pionera mundial en la investigación, cultivo, producción y distribución de cannabis, ha anunciado hoy que ha formalizado un acuerdo con Grow Pharma para importar y distribuir los productos de cannabis medicinal de Tilray en el Reino Unido. Este acuerdo permite a Tilray proporcionar a los pacientes británicos autorizados que lo necesiten un suministro local de soluciones de cannabis medicinal.

Tilray espera contar con una gama de productos de cannabis medicinal con certificación GMP disponible para los pacientes en el Reino Unido para marzo de 2021. Los pacientes que deseen consumir cannabis medicinal tendrán acceso a los productos de Tilray en el Reino Unido mediante la recetas a través de servicios médicos privados o del National Health Service (NHS).

Brendan Kennedy, CEO de Tilray, ha comentado: «Esta asociación con Grow Pharma permite a los pacientes que lo necesitan contar con un suministro sostenido de cannabis medicinal de alta calidad con certificación GMP y es un paso importante para mejorar el acceso en el Reino Unido. Tilray seguirá abogando por un acceso razonable de los pacientes al cannabis medicinal en Europa y en países de todo el mundo».

Sascha Mielcarek, director general de Tilray Europa, ha señalado: «La demanda sigue aumentando en el Reino Unido y Tilray está bien posicionada para ser un proveedor líder de productos de cannabis medicinal. La normativa avanza debido a que más y más países de Europa van reconociendo los beneficios del cannabis medicinal y su potencial para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Nos complace reafirmar nuestro compromiso de suministrar cannabis medicinal a los pacientes del Reino Unido y esperamos ofrecer una variedad de productos de tipo farmacéutico con certificación GMP en los próximos meses».

Pierre van Weperen, CEO de Grow Pharma, ha declarado: «Estamos orgullosos de unir fuerzas con Tilray y proporcionar a los pacientes que lo necesitan un suministro seguro y sostenible de productos de cannabis medicinal de la más alta calidad en el Reino Unido».

Acerca de Grow Pharma

Grow Pharma es un distribuidor de cannabis medicinal líder en el Reino Unido, que forma parte de Grow Group. Grow Group PLC existe para liberar el potencial médico del cannabis para aquellos que lo necesitan a través de tres unidades de negocio: Grow Pharma, Grow Trading y Grow Biotech. Grow Pharma trabaja con los productores de los mejores medicamentos basados en el cannabis y les ayuda a introducir sus productos en nuevos mercados como el Reino Unido e Irlanda, creando valor a largo plazo para ellos y ofreciendo soluciones para los pacientes. El equipo de Grow Pharma también se centra en apoyar a las clínicas y a los profesionales sanitarios individuales y, a través de nuestra asociación con IPS Specials Pharma, trabajamos con el mejor importador, distribuidor y farmacia del país para hacer llegar la medicación a los pacientes. En última instancia, todas las actividades de Grow Group tienen como objetivo mejorar el acceso de los pacientes a los medicamentos de cannabis. https://growgroupplc.com

Acerca de Tilray®

Tilray es una empresa pionera mundial en investigación, cultivo, producción y distribución de cannabis y cannabinoides medicinales que, en la actualidad, atiende a decenas de miles de pacientes y consumidores en 17 países de cinco continentes.

Declaraciones a futuro

El presente comunicado de prensa contiene «declaraciones a futuro», como se definen en la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de EE. UU. de 1995, e «información prospectiva» en el marco de las leyes de valores canadienses, o en su conjunto, declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro se identifican en el presente documento por los términos «puede», «podría», «hará», «probablemente», «esperar», «anticipar», «cree», «proyecta», «planifica», «pronostica», «prevé», «estimar», «predice» y otras expresiones similares. Las declaraciones a futuro no garantizan el desempeño futuro y se basan en una serie de estimaciones y supuestos de la dirección en función de la experiencia de gestión y la percepción de tendencias, las condiciones actuales y la evolución esperada, así como en otros factores que la dirección considera pertinentes y razonables según las circunstancias, incluyendo suposiciones con respecto a las condiciones del mercado europeo actuales y futuras, el entorno normativo actual y futuro y las aprobaciones y permisos futuros. Los resultados, el desempeño o los logros reales podrían diferir sustancialmente de los presentados, de manera explícita o implícita, por cualquiera de las declaraciones a futuro del presente comunicado de prensa, y, por consiguiente, no debería depositar excesiva confianza en dichas declaraciones a futuro, que no garantizan resultados futuros. Consulte el título «Factores de riesgo» en el informe trimestral de Tilray, formulario 10-Q que se presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. el 9 de noviembre de 2020, para una discusión sobre los principales factores de riesgo que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de la información prospectiva. Tilray no se compromete a actualizar las declaraciones a futuro que se incluyen en este documento, excepto con arreglo a las leyes de valores vigentes.

