CULVER CITY, Californië & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--PacketFabric, een innovator van on-demand connectiviteit voor zakelijke klanten met het beveiligde privé-internet, kondigde vandaag een strategisch partnerschap aan met Colt Technology Services, een toonaangevende leverancier van wereldwijde connectiviteitsoplossingen met hoge bandbreedte. Door deze samenwerking wordt het On Demand-aanbod van Colt rechtstreeks geïntegreerd met het Network-as-a-Service (NaaS) -platform van PacketFabric, waardoor de zakelijke klanten van PacketFabric in eerste instantie kunnen profiteren van realtime netwerkconnectiviteit met 100 belangrijke datacenterlocaties in heel Europa.

