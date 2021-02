Avec Mowasalat (Karwa), Yutong Bus fournira des services de transport lors de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2020 au Qatar

ZHENGZHOU, Chine--(BUSINESS WIRE)--Le 4 février 2021, la 17ème édition de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA a officiellement débuté à Doha, au Qatar, avec la participation des meilleurs clubs de football venus des cinq continents. Parmi eux étaient présentes des équipes vedettes comme le FC Bayern München, vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA, et l'Al-Duhail SC, représentant du pays hôte. Les autres équipes sont le club brésilien SE Palmeiras, le club coréen Ulsan Hyundai FC, le club mexicain des Tigres UANL et l'équipe égyptienne Al Ahly SC. Ils présenteront une fête du football pour les fans du monde entier. Le produit phare de Yutong Bus, ZK6122H9, fournira également un service complet pour le lancement d'événements internationaux, en offrant aux joueurs une expérience de voyage sûre, confortable et haut de gamme.

Qualité professionnelle, choix des champions

En tenant compte des conditions géographiques particulières du Qatar, et pour mieux servir ce grand événement de football, Yutong Bus a spécialement optimisé ses bus. Il a amélioré le système de climatisation et les performances de protection thermique des véhicules pour les adapter au climat chaud local. Yutong a également amélioré l'étanchéité des véhicules et la protection du châssis pour garantir une meilleure longévité des véhicules par temps venteux et sablonneux.

Il convient de mentionner que Yutong Bus a coopéré avec Mowasalat (Karwa) sur la conception du véhicule et a procédé à des ajustements ainsi qu'à des optimisations concernant la protection du mécanisme de transmission, l'aménagement intérieur et la gamme des couleurs. Yutong Bus a ainsi pris soin du design de ses bus pour satisfaire les besoins de ses clients.

Une coopération gagnant-gagnant pour une "meilleure vie dans les bus".

Après une première commande de 1002 bus en novembre 2020 par Mowasalat (Karwa), c'est la deuxième fois que Yuton Bus coopère avec cette société de transport public du Qatar.

C'est grâce à sa grande force technique professionnelle, ses produits et services de haute qualité ainsi que sa riche expérience en matière d'assurance d'exploitation dans le domaine des bus à énergie nouvelle que Yutong Bus a gagné la confiance de son partenaire Mowasalat (Karwa) et a garanti leur deuxième coopération.

Yutong a toujours fourni davantage que de simples bus, mais aussi des possibilités de coopération gagnant-gagnant. L'entreprise a signé un accord avec le Qatar pour établir une usine KD de bus électriques dans ce pays. Cette coopération a pour but de servir la stratégie de transformation des véhicules écologiques du Qatar, d'améliorer les capacités de soutien de l'industrie automobile, de favoriser le développement d clusters de l'industrie automobile et d'aider à optimiser la modernisation des transports locaux.

En 2020, l'industrie des voitures particulières était confrontée à de sérieux défis. Pourtant, en tant que pionnier de l'industrie automobile, Yutong Bus a fait des progrès remarquables, notamment en se déployant activement dans des domaines émergents, tels que les bus à hydrogène et la conduite autonome. Il continuera de consolider ses avantages de premier plan dans les domaines des bus traditionnels et des bus électriques.

Yutong Bus a maintenu une présence mondiale et une forte croissance en 2020, avec 760 unités de bus livrées au Kazakhstan, 130 unités au Mexique, ce qui représente la plus grande commande de trolleybus bimoteur au monde, ainsi que 102 unités en Norvège. Il a aussi ouvert officiellement son centre de pièces détachées à Lens, en France. Ces commandes démontrent non seulement la force de la marque de Yutong Bus, mais reflètent également sa responsabilité de promouvoir activement la reprise du transport mondial.

Adhérant au concept de marque "meilleur bus, meilleure vie", Yutong Bus continuera d'élargir sa voie vers l'internationalisation et gagnera certainement plus de reconnaissance et de confiance au niveau mondial grâce à la force et à la réputation de sa marque.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.yutong.com.