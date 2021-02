MONACO--(BUSINESS WIRE)--In futuro, Holtzbrinck Buchverlage sfrutterà il sistema editoriale di Xpublisher per sostenere la sua gestione degli asset mediatici. Con S. Fischer, Rowohlt, Droemer Knaur, Kiepenheuer & Witsch, e Argon AVE, Holtzbrinck Buchverlage è uno dei più grandi gruppi editoriali in Germania. “Siamo molto fieri di collaborare con Holtzbrinck Buchverlage in questa iniziativa”, spiega Matthias Kraus, fondatore e amministratore delegato dell'azienda specialista di software Xpublisher GmbH.

Informazioni su Xpublisher GmbH

Xpublisher è un importante fornitore nello spazio editoriale multicanale, che porta soluzioni intuitive per creare, gestire e automatizzare la pubblicazione di riviste, libri e documentazioni con Xeditor e Xpublisher. Xpublisher è stato fondato nel 2009 e ha sede a Monaco, in Germania. La società opera una controllata statunitense e fa parte del Fabasoft Group dal 2019. Numerose importanti società e organizzazioni internazionali nei settori editoriale, aerospaziale, tecnologico, educativo e dell'amministrazione pubblica, assieme a molti altri settori, hanno già riposto la loro fiducia nei prodotti di Xpublisher.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.