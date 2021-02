MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--In de toekomst zal Holtzbrinck Buchverlage het redactionele systeem van Xpublisher gebruiken om het beheer van media-activa te ondersteunen. Naast S. Fischer, Rowohlt, Droemer Knaur, Kiepenheuer & Witsch en Argon AVE is Holtzbrinck Buchverlage een van de grootste uitgeversgroepen in Duitsland. "We zijn erg trots om in dit streven samen te werken met Holtzbrinck Buchverlage," verklaart Matthias Kraus, oprichter en algemeen directeur van softwarespecialist Xpublisher GmbH.

Over Xpublisher GmbH

Xpublisher is een toonaangevende leverancier op het gebied van uitgeven via meerdere kanalen en levert intuïtieve oplossingen voor het creëren, beheren en automatiseren van tijdschrift-, boek- en documentatiepublicaties met Xeditor en Xpublisher. Xpublisher werd opgericht in 2009 en is gevestigd in München, Duitsland. Het bedrijf heeft een Amerikaanse dochteronderneming en maakt sinds 2019 deel uit van de Fabasoft Group. Tal van toonaangevende internationale bedrijven en organisaties in de uitgeverij-, lucht- en ruimtevaart-, technologie-, onderwijs- en overheidssector, samen met een groot aantal andere industrieën, hebben al hun vertrouwen gesteld in de producten van Xpublisher.

