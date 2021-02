Andersen Global étend sa présence à l’île Maurice avec l’ajout du cabinet collaborateur Prism Chambers

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce encore la profondeur et l’étendue de sa plateforme africaine grâce à un accord de collaboration avec le cabinet Prism Chambers établi à l’île Maurice.

Prism Chambers, fondé en 2019 par sa directrice générale Johanne Hague, et spécialisé dans tous les aspects du droit fiscal au niveau local et international, se concentre sur les clients du marché africain. Le cabinet propose également toute une gamme de services juridiques dans les domaines de la banque et de la finance, de l’entreprise et du commerce, des particuliers, de la faillite, de la concurrence, des médias et du divertissement, ainsi que de l’immobilier et du patrimoine.

« Nous visons l’excellence et voulons être une référence en matière de services juridiques sur l’île Maurice », a déclaré Johanne Hague. « Actuellement, nous sommes le seul cabinet juridique du pays à disposer d’un service fiscal spécialisé couvrant le conseil, les transactions ainsi que les litiges fiscaux, ce qui nous fournit un avantage compétitif sur notre marché. Notre approche axée sur le client restant une priorité absolue, cette collaboration renforce notre capacité à offrir des services fluides parmi les meilleurs de leur catégorie, et ce, tout en poursuivant notre expansion mondiale. »

Et Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen, d’ajouter : « Notre collaboration avec Prism Chambers s’inscrit dans le cadre de notre stratégie consistant à fournir un éventail complet de services intégrés, par l’intermédiaire de nos cabinets membres et de nos cabinets collaborateurs. Johanne et son équipe font preuve d’un engagement marqué en faveur de la gérance et de la transparence, et entretiennent des relations étroites et efficaces avec nos autres cabinets membres et cabinets collaborateurs dans la région, ce qui crée une synergie dans toute notre organisation tandis que nous entretenons notre présence dans la région africaine. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 7 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 245 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

