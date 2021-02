Halliburton Labs anuncia grupo inaugural de empresas

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A Halliburton Labs anunciou hoje o grupo inaugural de empresas selecionadas para participar de seu ambiente colaborativo onde empreendedores, acadêmicos e investidores se unem para avançar para uma energia mais limpa e acessível. A Enexor BioEnergy, a Momentum Technologies e a OCO Inc. terão acesso a profunda experiência técnica e corporativa, instalações e network da Halliburton para acelerar suas respectivas ofertas.

“ Estamos empolgados em dar as boas-vindas a um forte grupo de empresas que tem demonstrado inovação promissora, e estamos trabalhando para solucionar importantes desafios de energia limpa”, disse Dale Winger, diretor administrativo da Halliburton Labs. “ Esperamos ansiosos para colaborar com estas empresas e fornecer capacidades e experiência industriais de classe mundial para ajudá-las a alcançar uma maior escala”.

A Enexor BioEnergy fabrica uma solução de energia renovável, no local, para ajudar a resolver os problemas mundiais de resíduos orgânicos e plásticos. O sistema patenteado de bioenergia da empresa converte quase qualquer resíduo orgânico, plástico ou biomassa em qualquer combinação, em energia renovável e energia térmica acessível. “ Estamos vendo uma enorme demanda de clientes pela solução de energia renovável da Enexor’s, de todas as partes do mundo”, disse Lee Jestings, fundador e diretor executivo da Enexor BioEnergy. “ Estamos honrados em nos unir à Halliburton Labs. Sua ampla rede global e profunda experiência em manufatura irá auxiliar a Enexor a atender sua significativa demanda mundial, enquanto causamos um impacto ambiental significativamente positivo. Este é um grande passo em nosso lançamento mundial”.

A Momentum Technologies trabalha com recicladores e fabricantes de baterias de lítio para recuperar materiais críticos de resíduos para reuso. Desenvolvida em parceria com o Departamento de Energia dos EUA, a tecnologia MSX patenteada da Momentum recupera eficientemente materiais críticos puros de baterias de lítio gastas, ímãs permanentes raros na terra e outros produtos de resíduos valiosos. A MSX permite que a Momentum construa unidades de processamento onde o resíduo é gerado, eliminando custos com frete e emissões de carbono associadas. “ A Halliburton Labs é o ambiente ideal para escalonar nossa tecnologia de ponta de reciclagem de baterias de lítio. Estamos empolgados para ter acesso à experiência de engenharia e cadeia de suprimentos da Halliburton e rede global de negócios para acelerar a Momentum para a vanguarda”, disse Preston Bryant, diretor executivo da Momentum Technologies.

A OCO Inc. transforma dióxido de carbonoo, água, e eletricidade zero carbono em uma química de plataforma rica em hidrogênio que pode ser utilizada para fazer uma grande variedade de químicos, materiais e combustíveis zero carbono. O processo da OCO é de carbono altamente negativo e muito menos dispendioso que os processos e matérias-primas existentes baseadas em fósseis. “ A valiosa experiência industrial e network da Halliburton Labs irá suportar nossa construção, lançamento e demonstração de um sistema de nível comercial em tamanho real, o próximo passo na nossa jornada de comercialização para uma planta de escala industrial”, afirmou Todd Brix, fundador e diretor executivo da OCO Inc.

SOBRE A HALLIBURTON LABS

A Halliburton Labs é um ambiente colaborativo onde empreendedores, acadêmicos, investidores e laboratórios industriais se unem para avançar para uma energia mais limpa e acessível. Localizada na sede da Halliburton Company em Houston, Texas, a Halliburton Labs oferece acesso a instalações de classe mundial, experiência operacional, mentoria prática e oportunidades de financiamento em um único local para ajudar os participantes a expandir seus negócios. Acesse o site da empresa em www.halliburtonlabs.com. Conecte-se com a Halliburton Labs no Twitter, LinkedIn e Instagram. A Halliburton Labs é uma subsidiária integral da Halliburton Company.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.