Andersen Global espande la propria presenza nelle Mauritius attraverso una collaborazione con lo studio Prism Chambers

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global espande ulteriormente la portata e la copertura della propria piattaforma in Africa attraverso la stipula di un contratto di collaborazione con lo studio legale mauriziano Prism Chambers.

Prism Chambers, fondato nel 2019 dal direttore generale Johanne Hague, è specializzato in tutti gli aspetti del diritto fiscale a livello locale e internazionale e fornisce i propri servizi perlopiù a clienti operanti nel mercato africano. Lo studio fornisce inoltre un’ampia gamma di servizi legali nelle seguenti aree: diritto bancario e finanziario, diritto societario e commerciale, clienti privati, insolvenza, concorrenza, media e intrattenimento e diritto immobiliare e di proprietà.

“Puntiamo all'eccellenza e ambiamo ad affermarci quale l’organizzazione di riferimento nel settore dei servizi legali nelle Mauritius”, ha dichiarato Johanne. “Al momento siamo l’unico studio nel Paese con competenze specialistiche in ambito fiscale che fornisce servizi di consulenza e assistenza nella conduzione di transazioni e per controversie di natura fiscale, il che ci dota di un vantaggio competitivo nel mercato in cui operiamo. Attribuiamo da sempre la massima priorità all’osservanza di un approccio incentrato sul cliente e questa collaborazione rafforzerà la nostra capacità di offerta di servizi ineccepibili e perfettamente integrati mentre continuiamo ad espanderci su scala globale”.

Mark Vorsatz, presidente di Andersen Global e amministratore delegato di Andersen, ha aggiunto: “La nostra collaborazione con Prism Chambers è perfettamente in linea con la nostra strategia di offerta di una suite completa di servizi integrati attraverso gli studi con cui intratteniamo dei rapporti di collaborazione e affiliazione. Johanne e il suo team danno dimostrazione del rigoroso rispetto dei principi di amministrazione responsabile e trasparenza e lavorano a stretto contatto con gli altri studi con cui intratteniamo dei rapporti di collaborazione e affiliazione nella regione, il che esercita un effetto sinergico presso l’intera organizzazione a sostegno del consolidamento della nostra presenza in Africa”.

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 7.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 245 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

