Tilray® annonce un accord avec Grow Pharma pour l'importation et la distribution de produits médicaux à base de cannabis au Royaume-Uni

NANAIMO, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--Tilray Inc. (NASDAQ:TLRY), un pionnier mondial dans la recherche, la culture, la production et la distribution de cannabis, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord avec Grow Pharma pour l'importation et la distribution de ses produits médicaux à base de cannabis au Royaume-Uni (UK). Cet accord permet à Tilray de fournir aux patients britanniques nécessitant un traitement et bénéficiant d'une autorisation, un approvisionnement local de solutions médicales à base de cannabis.

Tilray prévoit, d'ici 2021, de mettre à la disposition des patients britanniques une gamme de produits médicaux à base de cannabis avec la certification BPF. Les patients du Royaume-Uni qui souhaitent utiliser du cannabis à des fins médicales auront accès aux produits Tilray sous réserve d'une prescription délivrée par un cabinet privé ou le Service national de santé (NHS).

Brendan Kennedy, CEO de Tilray, a déclaré : « Ce partenariat avec Grow Pharma permet aux patients qui nécessitent un traitement d'avoir accès à un approvisionnement durable de cannabis médical de haute qualité, avec la certification BPF ; il constitue une étape importante pour un accès amélioré au Royaume-Uni. Tilray continuera à défendre un accès raisonnable des patients au cannabis médical en Europe et dans les pays du monde entier ».

Sascha Mielcarek, directeur général de Tilray Europe, a déclaré : « Avec une demande continue en augmentation au Royaume-Uni, Tilray est bien positionné pour devenir un fournisseur de premier plan de produits à base de cannabis à usage médical. Les réglementations avancent, car de plus en plus de pays européens reconnaissent les avantages du cannabis médical et son aptitude à améliorer la qualité de vie des patients. Nous sommes heureux de réaffirmer notre engagement à fournir du cannabis médical aux patients au Royaume-Uni et nous réjouissons de proposer une variété de produits de qualité pharmaceutique avec la certification BPF dans les prochains mois ».

Pierre van Weperen, CEO de Grow Pharma, a déclaré : « Nous sommes fiers de nous associer à Tilray et d'offrir aux patients du Royaume-Uni nécessitant un traitement un approvisionnement sûr et durable en produits médicaux à base de cannabis de la plus haute qualité ».

À propos de Grow Pharma

Grow Pharma est l'un des principaux distributeurs de cannabis médical au Royaume-Uni, et fait partie de Grow Group. Grow Group PLC a été créé pour libérer le potentiel médical du cannabis auprès des patients qui nécessitent un traitement, par le biais de trois unités commerciales : Grow Pharma, Grow Trading et Grow Biotech. Grow Pharma travaille en association avec les producteurs des meilleurs médicaments à base de cannabis et les aide à introduire leurs produits sur de nouveaux marchés comme celui du Royaume-Uni et de l'Irlande, tout en créant de la valeur à long terme pour ces producteurs et en offrant des solutions aux patients. L'équipe de Grow Pharma met également l'accent sur le soutien aux cliniques et aux professionnels de la santé individuels. Grâce à notre partenariat avec IPS Specials Pharma, nous travaillons avec les meilleurs importateurs, distributeurs et pharmacies du pays pour fournir les médicaments aux patients. Enfin, toutes les activités de Grow Group visent à améliorer l'accès des patients aux médicaments à base de cannabis. https://growgroupplc.com

À propos de Tilray®

Tilray est un pionnier mondial dans la recherche, la culture, la production et la distribution de cannabis et de cannabinoïdes, qui sont utiles actuellement à des dizaines de milliers de patients et de consommateurs dans 17 pays répartis sur les cinq continents.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ou, collectivement, des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que « pouvoir », « probablement », « s’attendre à », « anticiper », « penser », « envisager », « planifier », « prédire », « projeter », « estimer », « perspective », l'utilisation du conditionnel, du futur ou d’autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie de performance future et sont fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses formulées par la direction d'après son expérience et sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements attendus, ainsi que sur d'autres facteurs que la direction considère comme pertinents et raisonnables dans les circonstances actuelles, notamment des hypothèses relatives aux conditions actuelles et futures sur les marché européens, à l’environnement réglementaire actuel et futur et aux autorisations et permis futurs. Les résultats, la performance et les accomplissements réels pourraient varier de manière substantielle par rapport à ceux exprimés ou suggérés dans les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué. Le lecteur est dès lors invité à ne pas se fier indûment à de tels énoncés prospectifs, qui ne constituent pas des garanties de résultats à venir. Veuillez consulter la section intitulée « Risk Factors » du rapport trimestriel de Tilray sur formulaire 10-Q, qui a été déposé auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (SEC) le 9 novembre 2020, pour une analyse des facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des informations prospectives. Tilray décline toute obligation d’actualisation des énoncés prospectifs inclus dans les présentes, sauf pour se conformer à la législation applicable en matière de valeurs mobilières.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.