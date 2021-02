Holtzbrinck Buchverlage choisit Xpublisher

MUNICH--(BUSINESS WIRE)--Holtzbrinck Buchverlage utilisera dorénavant le système éditorial Xpublisher pour renforcer sa gestion de l'actif médiatique. Au côté de S. Fischer, Rowohlt, Droemer Knaur, Kiepenheuer & Witsch, et Argon AVE, Holtzbrinck Buchverlage fait partie des principaux groupes d'édition en Allemagne. "Nous sommes très fiers d'être en partenariat avec Holtzbrinck Buchverlage dans ce domaine", déclare Matthias Kraus, fondateur et directeur général de la société logicielle Xpublisher GmbH.

À propos de Xpublisher GmbH

Xpublisher est un chef de file de l'édition multicanal apportant des solutions intuitives pour la création, la gestion et l'automatisation de magazines, livres et documents avec Xeditor et Xpublisher. Créé en 2009, Xpublisher est basé à Munich, en Allemagne. La société dispose d'une filiale américaine et fait partie du groupe Fabasoft depuis 2019. Un grand nombre de sociétés et organisations internationales des secteurs de l'édition, l'aérospatial, la technologie, l'enseignement et l'administration publique font déjà confiance aux produits de Xpublisher.

