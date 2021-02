Andersen Global expande presença nas Ilhas Maurício com acréscimo da firma colaboradora Prism Chambers

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global aprimora ainda mais a profundidade e amplitude de sua plataforma africana por meio de um acordo de colaboração com o escritório de advocacia Prism Chambers, baseado nas Ilhas Maurício.

A Prism Chambers, fundada em 2019 pela diretora administrativa Johanne Hague, é especializada em todos os aspectos da lei tributária em nível local e internacional, com foco em clientes no mercado africano. O escritório também oferece uma gama de serviços jurídicos nas áreas bancária e financeira, corporativa e comercial, cliente privado, insolvência, concorrência, mídia e entretenimento, e imobiliária e propriedades.

“Nos esforçamos para a excelência e buscamos ser uma organização de referência para serviços jurídicos nas Ilhas Maurício”, disse Johanne. “Atualmente somos o único escritório jurídico no país com uma prática dedicada a cobrir trabalho consultivo e transacional, como também controvérsia tributária, o que nos proporcionou uma vantagem competitiva em nosso mercado. Como a abordagem do cliente em primeiro lugar permanece uma maior prioridade, esta colaboração aumenta nossa capacidade de fornecer serviços de ponta, integrados, enquanto continuamos a crescer globalmente”.

Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen acrescentou: “Nossa colaboração com a Prism Chambers é baseada em nossa estratégia de fornecer um conjunto completo de serviços integrados através de nossos escritórios membros e colaboradores. Johanne e sua equipe demonstraram um comprometimento com a gestão e transparência, e possuímos relacionamentos próximos, trabalhando com nossos outros escritórios membros e colaboradores na região, o que cria uma sinergia em toda nossa organização, enquanto mantemos uma posição na região africana”.

