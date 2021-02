Tilray® annuncia un accordo con Grow Pharma per importare e distribuire prodotti di cannabis medica nel Regno Unito

NANAIMO, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Tilray Inc. (NASDAQ: TLRY), un pioniere globale nella ricerca, coltivazione, produzione e distribuzione della cannabis, ha annunciato oggi di aver stabilito un accordo con Grow Pharma per importare e distribuire i prodotti di cannabis medica della Tilray nel Regno Unito (UK). Questo accordo permette a Tilray di fornire ai pazienti britannici autorizzati che ne hanno bisogno una fornitura locale di soluzioni di cannabis medica.

La Tilray si aspetta di avere una gamma di prodotti di cannabis medica certificati GMP disponibili per i pazienti nel Regno Unito entro marzo 2021. I pazienti che vogliono usare la cannabis medica avranno accesso ai prodotti della Tilray nel Regno Unito ottenendo le prescrizioni attraverso la pratica privata o il Servizio Sanitario Nazionale (NHS).

Brendan Kennedy, amministratore delegato di Tilray, ha dichiarato: "Questa partnership con Grow Pharma fornisce ai pazienti che ne hanno bisogno l'accesso a una fornitura sostenuta di cannabis medica di alta qualità certificata GMP ed è un passo importante per migliorare l'accesso nel Regno Unito. Tilray continuerà a sostenere l'accesso ragionevole dei pazienti alla cannabis medica in Europa e nei paesi del mondo".

Sascha Mielcarek, amministratore delegato di Tilray Europe, ha dichiarato: "Mentre la domanda continua a crescere nel Regno Unito, Tilray è ben posizionata per essere un fornitore leader di prodotti a base di cannabis medica. Le regolamentazioni stanno progredendo e sempre più paesi in Europa stanno riconoscendo i benefici della cannabis medica e il suo potenziale per migliorare la qualità della vita dei pazienti. Siamo lieti di riaffermare il nostro impegno a fornire la cannabis medica ai pazienti nel Regno Unito e non vediamo l'ora di offrire una varietà di prodotti di grado farmaceutico certificati GMP nei prossimi mesi".

Pierre van Weperen, amministratore delegato di Grow Pharma, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di unire le forze con Tilray e fornire ai pazienti che ne hanno bisogno una fornitura sicura e sostenibile dei prodotti di cannabis medica di più alta qualità nel Regno Unito".

Informazioni su Grow Pharma

Grow Pharma è uno dei principali distributori di cannabis medica del Regno Unito, parte del Gruppo Grow. Grow Group PLC esiste per sbloccare il potenziale medico della cannabis per coloro che ne hanno bisogno attraverso tre unità di business: Grow Pharma, Grow Trading e Grow Biotech. Grow Pharma lavora con i produttori delle migliori medicine a base di cannabis e li aiuta a introdurre i loro prodotti in nuovi mercati come il Regno Unito e l'Irlanda, creando un valore a lungo termine per loro e offrendo soluzioni per i pazienti. Il team di Grow Pharma si concentra anche sul sostegno alle cliniche e ai singoli operatori sanitari e, attraverso la nostra partnership con IPS Specials Pharma, lavoriamo con il miglior importatore, distributore e farmacia del paese per consegnare i farmaci ai pazienti. In definitiva, tutte le attività del Gruppo Grow sono volte a migliorare l'accesso dei pazienti ai farmaci a base di cannabis. https://growgroupplc.com

Informazioni su Tilray®

Tilray è un pioniere globale nella ricerca, coltivazione, produzione e distribuzione di cannabis e cannabinoidi che attualmente serve decine di migliaia di pazienti e consumatori in 17 paesi dei cinque continenti.

Dichiarazioni a carattere previsionale

Questo comunicato stampa contiene "dichiarazioni a carattere previsionale" ai sensi dello U.S. Private Securities Litigation Reform Act del 1995 e "informazioni a carattere previsionale" ai sensi delle letti canadesi sui titoli o, collettivamente, dichiarazioni a carattere previsionale. Le dichiarazioni previsionali riportate in questo comunicato stampa sono identificabili dall'uso di parole come "può", "sarebbe", "potrebbe", "sarà", "probabilmente", "aspettarsi", "anticipare", "ritenere", "intendere", "piano", "previsione", "progetto", "stime", "prospettiva" e altre espressioni simili. Le dichiarazioni a carattere previsionale non rappresentano una garanzia di performance future e si basano su una serie di stime e ipotesi formulate dalla dirigenza in base alla propria esperienza e percezione di tendenze, condizioni attuali e sviluppi previsti, nonché ad altri fattori che il management ritiene essere rilevanti e ragionevoli con riferimento alle circostanze, comprese le ipotesi in relazione alle condizioni attuali e future del mercato europeo, del quadro normativo corrente e futuro e ai permessi e autorizzazioni futuri. I risultati, le performance o i risultati reali potrebbero differire sostanzialmente da quanto espresso o implicito in qualsiasi dichiarazione a carattere previsionale riportata in questo comunicato stampa e, di conseguenza, si avvisa di non fare indebito affidamento su alcuna di tali dichiarazioni a carattere previsionale, che non sono una garanzia di risultati futuri. Per un'analisi dei fattori di rischio materiali che potrebbero comportare una differenza sostanziale tra i risultati reali e le informazioni a carattere previsionale, vedere la sezione "Risk Factors" (Fattori di rischio) nella relazione trimestrale registrata da Tilray sul modulo 10-Q, depositata presso la Securities and Exchange Commission il 9 novembre 2020. Tilray non si assume alcun impegno per l'aggiornamento di alcuna dichiarazione a carattere previsionale qui riportata, a eccezione di quanto stabilito dalle leggi applicabili in materia di titoli.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.