Tilray® kondigt overeenkomst aan met Grow Pharma om medicinale cannabis te importeren en te distribueren in het Verenigd Koninkrijk

NANAIMO, Brits-Columbia--(BUSINESS WIRE)--Tilray Inc. (NASDAQ: TLRY), een wereldwijde voorloper op het gebied van het onderzoek, de teelt, de productie en de distributie van cannabis heeft vandaag aangekondigd dat het bedrijf een overeenkomst is aangegaan met Grow Pharma om Tilray’s medicinale cannabis in het Verenigd Koninkrijk (VK) te importeren en te distribueren. Door deze overeenkomst kan Tilray de levering verzorgen van lokaal beheerde medicinale cannabisoplossingen voor goedgekeurde patiënten in het VK die dit nodig hebben.

Tilray verwacht vóór maart 2021 een assortiment aan GMP-gecertificeerde, medicinale cannabisproducten beschikbaar te hebben voor patiënten in het VK. Patiënten die medicinale cannabis willen gebruiken, kunnen Tilray-producten in het VK krijgen met een recept van hun particuliere arts of de National Health Service (NHS).

Brendan Kennedy, Tilray’s Chief Executive Officer, zei, “Dit partnerschap met Grow Pharma geeft patiënten die dit nodig hebben toegang tot een duurzame aanvoer van GMP-gecertificeerde medicinale cannabis van hoge kwaliteit en is een belangrijke stap naar verbeterde toegang in het VK. Tilray blijft pleiten voor redelijke patiëntentoegang tot medicinale cannabis in Europa en landen over de hele wereld.”

Sascha Mielcarek, Managing Director of Tilray Europe, zei, “Nu de vraag in het VK blijft toenemen, is Tilray goed gepositioneerd om een vooraanstaande leverancier van medicinale cannabisproducten te zijn. De regelgeving ontwikkelt zich nu steeds meer landen in Europa inzien dat medicinale cannabis voordelen heeft en de kwaliteit van leven van patiënten kan verbeteren. We willen ons sterk blijven maken voor de levering van medicinale cannabis aan patiënten in het VK en verheugen ons erop de komende maanden verschillende GMP-gecertificeerde producten van farmaceutische kwaliteit te kunnen aanbieden.”

Pierre van Weperen, Chief Executive Officer van Grow Pharma, sprak, “We zijn er trots op om de krachten te bundelen met Tilray en patiënten die hieraan behoefte hebben een veilige en duurzame aanvoer van medicinale cannabis van de hoogste kwaliteit te bieden in het VK.”

Over Grow Pharma

Grow Pharma is een toonaangevende distributeur van medicinale cannabis in het VK en maakt deel uit van de Grow Group. Grow Group PLC wil het medisch potentieel van cannabis ontgrendelen voor de mensen die dit nodig hebben via drie bedrijfsonderdelen: Grow Pharma, Grow Trading en Grow Biotech. Grow Pharma werkt met de producenten van de beste op cannabis gebaseerde geneesmiddelen en helpt hen bij de introductie van hun producten in nieuwe markten, zoals het VK en Ierland, wat langetermijnwaarde creëert voor hen en oplossingen biedt voor patiënten. Het Grow Pharma-team is ook gericht op het ondersteunen van klinieken en individuele medische zorgverleners en door ons partnerschap met IPS Specials Pharma werken we met de beste importeur, distributeur en apotheek in het land om de medicatie aan patiënten te leveren. Uiteindelijk zijn alle werkzaamheden van Grow Group erop gericht om de toegang van patiënten tot middelen op cannabis basis te verbeteren. https://growgroupplc.com

Over Tilray®

Tilray is een wereldwijde pionier in het onderzoek, de teelt, de productie en de distributie van cannabis en cannabinoïden en bedient momenteel tienduizenden patiënten en consumenten in 17 landen verspreid over vijf continenten.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en "toekomstgerichte informatie" in de zin van Canadese effectenwetten, of gezamenlijk, toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht kunnen worden geïdentificeerd door het gebruik van woorden als "kunnen", "zouden", "konden", "zullen", "waarschijnlijk", "verwachten", "anticiperen", "geloven", "van plan zijn", "plannen", "voorspellen", "projecteren", "schatten", "vooruitzichten" en andere soortgelijke uitdrukkingen. Toekomstgerichte verklaringen zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn gebaseerd op een aantal schattingen en veronderstellingen van het management in het licht van de ervaring van het management en de perceptie van trends, de huidige omstandigheden en verwachte ontwikkelingen, evenals andere factoren die volgens het management relevant en redelijk zijn in de gegeven omstandigheden, inclusief veronderstellingen met betrekking tot de huidige en toekomstige Europese marktomstandigheden, de huidige en toekomstige regelgevende omgeving en toekomstige goedkeuringen en vergunningen. De werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen kunnen wezenlijk verschillen van die uitgedrukt in of geïmpliceerd door enige toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, en dienovereenkomstig dient u niet overmatig te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, en ze zijn geen garanties voor toekomstige resultaten. Zie de rubriek "Risicofactoren" in het kwartaalrapport van Tilray op Formulier 10-Q, dat op 9 november 2020 is ingediend bij de Securities and Exchange Commission, voor een bespreking van de materiële risicofactoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de toekomstgerichte informatie. Tilray verbindt zich er niet toe om toekomstgerichte verklaringen die hierin zijn opgenomen bij te werken, behalve in overeenstemming met de toepasselijke effectenwetten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.