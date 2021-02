CULVER CITY, California e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--PacketFabric, società impegnata nell’innovazione della connettività on demand per clienti aziendali a Internet privato sicuro, ha annunciato oggi una partnership strategica con Colt Technology Services, prestigioso fornitore di soluzioni di connettività globali a elevata larghezza di banda. Questa partnership prevede l’integrazione diretta dell’offerta on demand di Colt con la piattaforma di rete come servizio (NaaS, Network-as-a-Service) di PacketFabric, che consentirà inizialmente ai clienti aziendali di PacketFabric di beneficiare della connettività di rete in tempo reale per un massimo di 100 centri dati strategici in Europa.

La clientela globale di PacketFabric potrà ora creare cloud ibridi privati sicuri a bassa latenza e connessioni alla dorsale di rete in pochi minuti, grazie a un’interconnessione con Colt attraverso un software basato su API.

