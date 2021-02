BORGO PANIGALE, Bologna--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigen Lenovo en Ducati Lenovo aan als titelpartner van het Ducati MotoGP Team en onthullen ze de nieuwe naam “Ducati Lenovo Team” met onmiddellijke ingang. De aankondiging bouwt voort op Lenovo’s driejarige belangrijke technologiepartnerschap met Ducati en ziet dat de nieuw driejarige samenwerking getuigt van het groeiende belang van geavanceerde hardware technologie voor het aandrijven van uitgebreide data-analyse en artificial intelligence (AI) en slimme softwareoplossingen in de wereld van motorracen. Als officiële technologie partner sinds 2018, heeft Lenovo de Ducati-ingenieurs en -ontwerpers in staat gesteld om algoritmen en racefietstechnologie snel toe te passen voor zowel race- als racefietsen.

